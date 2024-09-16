Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новый аппарат ИВЛ «Мобивент АРМ» стал победителем премии «Лучший промышленный дизайн России»
Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент АРМ» от Уральского приборостроительного завода занял первое место на премии «Лучший промышленный дизайн России».

Аппарат ИВЛ «Мобивент АРМ», разработанный Уральским приборостроительным заводом (УПЗ), завоевал первое место на престижной премии «Лучший промышленный дизайн России».

УПЗ подал три заявки на участие в конкурсе, и все три работы были отмечены в шорт-листе. Дизайны аппаратов «Мобивент АРМ» и «Мобивент», а также концепт наркозно-дыхательного аппарата продемонстрировали высокий уровень инноваций. В итоге «Мобивент АРМ» завоевал первое место в категории «Дизайн медицинской техники», а прототип наркозно-дыхательного аппарата занял третье место. ИВЛ «Мобивент» получил специальную награду от компании «Карфидов Лаб».

Алексей Мельников, заместитель генерального директора КРЭТ, подчеркнул, что традиционно дизайн медицинских устройств остается довольно консервативным. Однако современные требования к эргономике и удобству становятся все более актуальными. «Мобивент АРМ» не только привлекателен внешне, но и удобен в использовании, что позволяет ему выделяться на фоне конкурентов.

При разработке линейки аппаратов «Мобивент» команда конструкторов активно сотрудничала с врачами-реаниматологами, которые предоставили свои рекомендации по эргономике и функциональности. Дизайн аппаратов сочетает в себе лучшие практики как отечественных, так и зарубежных производителей, что делает его уникальным.

Аппарат «Мобивент» предназначен для стационарного использования, тогда как «Мобивент АРМ» подходит для транспортировки пациентов в больницах, на скорой помощи и в санитарной авиации.

УПЗ разрабатывает линейку аппаратов ИВЛ в соответствии с государственной программой, направленной на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. В рамках этого проекта также модернизируют универсальный аппарат ИВЛ «Авента-У» и создают новые устройства. Премия «Лучший промышленный дизайн России», учрежденная в 2023 году, стала важным шагом к развитию современного дизайна в производственной сфере и привлекает внимание к отечественной визуальной культуре.

#медицина #дизайн #ивл #мобивент
+
Написать комментарий (0)
В РФ привезли Lamborghini Urus 2024 года выпуска
Игровой контроллер в медицине: дистанционная операция на свинье на расстоянии 9300 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
27
РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
23
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
Defense News: Франция первой в мире испытала лазеры для безопасной спутниковой связи
1
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
1
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
4
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
1
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
12
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
6
Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
1
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+
На заводе АвтоВАЗ начали выпускать новую модель Lada Vesta SW Cross в самой полной комплектации
+
Новые дороги для новых субъектов: "Автодор" вводит 700 км инфраструктуры
+
Евросоюз проведёт голосование по размеру таможенных пошлин на китайские электромобили 25 сентября
+
Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
+
MW: ВВС США готовят более 30 эскадрилий беспилотников MQ-9 Reaper к военным операциям против Китая
1
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
1
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
125
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
40
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
8
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
2
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
4

Сейчас обсуждают

Vorvort
16:42
Не хотят платить фюреры. Плати 300К - будет у тебя десяток Вась. Но фюреру проще третий Порш купить или ещё одну квартиру любовнице... Я в банковской сфере много лет, зп копеешные у специалистов. Напр...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Vorvort
16:41
Нет никакого роста зп, пенсий. Смотри на покупательскую способность и цены. Военные может получают больше чем обычно, ну так они головой рискуют. Деньги высылают родным, а те вкладывают их в российску...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Колючка
16:40
Однажды и ты пересядешь на НВИДИА, это неизбежно.
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Vorvort
16:38
Она такой должна быть десятилетиями, чтобы люди могли долгосрочно планировать расходы и семью. У меня товарищ из Словакии платит ипотеку под 4.5% годовых. А теперь сравни ресурсы нищей Словакии и бога...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Колючка
16:37
При Сталине, я бы на тебе верхом ездил.
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Vorvort
16:35
Пусть скулят предатели из ЦБ. Снижение ставки на пользу экономике. Чем ниже, тем лучше. Единственное надо установить жёсткие пороги стоимости жилья, стройматериалов, чтобы застройщики и поставщики не ...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
OgoGoLog
16:33
Получается, ты задолжал 4 скулёжа за понижение.
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Колючка
16:30
патамуша надо покупать АМД
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
E. S.
16:30
А, у нас тут личинка террориста пытается отбелиться )) У них все другие фашисты а они совсем ни при чем и хата скраю ))) А сколько уже дорог постоила ваша хохлоина за последние десяток лет, обсерыш?
В России стартует строительство новой дороги в Крым
Мечта Шеншебека
16:28
А что на Украине зп уже в рублях платят?
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем