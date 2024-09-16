Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент АРМ» от Уральского приборостроительного завода занял первое место на премии «Лучший промышленный дизайн России».

Аппарат ИВЛ «Мобивент АРМ», разработанный Уральским приборостроительным заводом (УПЗ), завоевал первое место на престижной премии «Лучший промышленный дизайн России».

УПЗ подал три заявки на участие в конкурсе, и все три работы были отмечены в шорт-листе. Дизайны аппаратов «Мобивент АРМ» и «Мобивент», а также концепт наркозно-дыхательного аппарата продемонстрировали высокий уровень инноваций. В итоге «Мобивент АРМ» завоевал первое место в категории «Дизайн медицинской техники», а прототип наркозно-дыхательного аппарата занял третье место. ИВЛ «Мобивент» получил специальную награду от компании «Карфидов Лаб».

Алексей Мельников, заместитель генерального директора КРЭТ, подчеркнул, что традиционно дизайн медицинских устройств остается довольно консервативным. Однако современные требования к эргономике и удобству становятся все более актуальными. «Мобивент АРМ» не только привлекателен внешне, но и удобен в использовании, что позволяет ему выделяться на фоне конкурентов.

При разработке линейки аппаратов «Мобивент» команда конструкторов активно сотрудничала с врачами-реаниматологами, которые предоставили свои рекомендации по эргономике и функциональности. Дизайн аппаратов сочетает в себе лучшие практики как отечественных, так и зарубежных производителей, что делает его уникальным.

Аппарат «Мобивент» предназначен для стационарного использования, тогда как «Мобивент АРМ» подходит для транспортировки пациентов в больницах, на скорой помощи и в санитарной авиации.

УПЗ разрабатывает линейку аппаратов ИВЛ в соответствии с государственной программой, направленной на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. В рамках этого проекта также модернизируют универсальный аппарат ИВЛ «Авента-У» и создают новые устройства. Премия «Лучший промышленный дизайн России», учрежденная в 2023 году, стала важным шагом к развитию современного дизайна в производственной сфере и привлекает внимание к отечественной визуальной культуре.