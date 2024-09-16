На авдеевском направлении российские войска применили новую технологию дистанционного минирования, установив "умные" мины, которые способны определять тип приближающейся цели. Эта инновация, разработанная инженерно-саперными подразделениями, значительно усиливает оборонительные позиции и позволяет более эффективно противостоять угрозам со стороны ВСУ.
Инженерные подразделения группировки войск "Центр" осуществили установку мин с помощью новейшей системы "Земледелие". Эта система позволяет дистанционно минировать территорию, создавая защитные барьеры перед позициями российских войск. Установка мин происходит на расстоянии от 5 до 15 километров, что дает возможность избежать непосредственного контакта с ВСУ. Мины, оснащенные сейсмическими датчиками и электронными чипами, срабатывают только в ответ на строго определенные цели, что минимизирует риск случайных подрывов.
За время применения "Земледелия" российские войска смогли уничтожить множество единиц техники ВСУ, включая танки и бронетранспортеры как советского, так и западного производства. Это существенно затрудняет возможные прорывы украинских подразделений на наиболее уязвимых участках ЛБС. Командир взвода с позывным "Отличник" отметил, что система разработана с учетом требований международного гуманитарного права, что позволяет устанавливать мины на ограниченное время. После истечения заданного срока мины автоматически уничтожаются, освобождая путь для передвижения российских войск.
Стрелок-санитар с позывным "Гиря" описал, как проходит работа расчетов на позициях. Бойцы занимаются круговой обороной и внимательно следят за небом, учитывая активное использование дронов ВСУ. Они используют различные средства для борьбы с беспилотниками, включая дроновые ружья и стрелковое оружие.
Система "Земледелие" внешне напоминает реактивные системы залпового огня, такие как "Град" или "Торнадо-Г". Однако ее уникальность заключается в возможности программирования боеприпасов, что позволяет в считанные минуты накрывать большие площади минными полями. Эта технология не только усиливает оборону, но и демонстрирует, как Россия стремится интегрировать современные решения в свою военную стратегию.