Минобороны России сообщило про установку "умных" мин перед позициями российских войск на авдеевском направлении. Эти мины, оснащенные сейсмическими датчиками, способны реагировать только на определенные цели.

На авдеевском направлении российские войска применили новую технологию дистанционного минирования, установив "умные" мины, которые способны определять тип приближающейся цели. Эта инновация, разработанная инженерно-саперными подразделениями, значительно усиливает оборонительные позиции и позволяет более эффективно противостоять угрозам со стороны ВСУ.

Инженерные подразделения группировки войск "Центр" осуществили установку мин с помощью новейшей системы "Земледелие". Эта система позволяет дистанционно минировать территорию, создавая защитные барьеры перед позициями российских войск. Установка мин происходит на расстоянии от 5 до 15 километров, что дает возможность избежать непосредственного контакта с ВСУ. Мины, оснащенные сейсмическими датчиками и электронными чипами, срабатывают только в ответ на строго определенные цели, что минимизирует риск случайных подрывов.

За время применения "Земледелия" российские войска смогли уничтожить множество единиц техники ВСУ, включая танки и бронетранспортеры как советского, так и западного производства. Это существенно затрудняет возможные прорывы украинских подразделений на наиболее уязвимых участках ЛБС. Командир взвода с позывным "Отличник" отметил, что система разработана с учетом требований международного гуманитарного права, что позволяет устанавливать мины на ограниченное время. После истечения заданного срока мины автоматически уничтожаются, освобождая путь для передвижения российских войск.

Стрелок-санитар с позывным "Гиря" описал, как проходит работа расчетов на позициях. Бойцы занимаются круговой обороной и внимательно следят за небом, учитывая активное использование дронов ВСУ. Они используют различные средства для борьбы с беспилотниками, включая дроновые ружья и стрелковое оружие.

Система "Земледелие" внешне напоминает реактивные системы залпового огня, такие как "Град" или "Торнадо-Г". Однако ее уникальность заключается в возможности программирования боеприпасов, что позволяет в считанные минуты накрывать большие площади минными полями. Эта технология не только усиливает оборону, но и демонстрирует, как Россия стремится интегрировать современные решения в свою военную стратегию.