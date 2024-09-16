На Туринском автосалоне 2024 года дебютирует новый внедорожник ICH-X K3 с китайским акцентом, который обещает впечатлить автолюбителей. С бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. и интеллектуальным полным приводом, он открывает новую страницу в сегменте внедорожников.

На Туринском автосалоне 2024 года итальянский бренд ICH-X представил внедорожник K3, который явно намекает на то, что европейцы начали заимствовать идеи у китайских производителей. Этот автомобиль не просто пополняет линейку бренда, а демонстрирует, как китайские технологии и стиль становятся новым трендом на европейских просторах. Кажется, теперь «сделано в Китае» не только не стыдно, но и модно.

ICH-X K3 выделяется на фоне конкурентов благодаря своим внушительным размерам: длина составляет 4,78 метра, ширина — 2 метра, а высота — 1,80 метра. Колесная база в 2,80 метра обеспечивает стабильность и комфорт при движении по сложным маршрутам. Дизайн автомобиля выполнен в квадратных формах, что придает ему солидный и мужественный вид. Кузов изготовлен на 75% из высокопрочной стали, что гарантирует надежность даже на самых трудных участках.

Дорожный просвет в 22 см и углы въезда и съезда в 20° и 30° соответственно делают K3 отличным выбором для любителей активного отдыха. Интеллектуальный полный привод XWD от BorgWarner автоматически переключает режимы работы, обеспечивая оптимальное сцепление с дорогой в любых условиях. Под капотом скрывается бензиновый двигатель 2.0 с турбонаддувом, который развивает мощность в 245 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Интерьер нового внедорожника также не оставляет равнодушными. Роскошная отделка, 15,6-дюймовый центральный экран и множество современных помощников вождения создают комфорт для всех пассажиров. Системы безопасности включают предупреждение о лобовом столкновении, мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль. Эти функции делают поездки не только удобными, но и безопасными.

Цена на ICH-X K3 стартует с отметки 48 500 евро.