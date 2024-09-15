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Западные автопроизводители теряют свои позиции на китайском рынке
Западные автопроизводители теряют позиции на китайском рынке из-за стремительного роста местных компаний. BYD и Xpeng обошли таких гигантов, как Volkswagen и Ford.

Китайский автомобильный рынок переживает настоящую революцию. Западные бренды, которые долгое время доминировали в этой стране, теперь сталкиваются с серьезными вызовами. Местные производители, такие как BYD и Xpeng, стремительно наращивают свои позиции.

На протяжении десятилетий западные автопроизводители, включая Volkswagen, Ford и General Motors, безраздельно владели китайским рынком. Эти компании продавали миллионы автомобилей, получая значительные прибыли. Однако, как сообщает CNN, эта «золотая эра» подошла к концу. Стремительный рост китайских производителей электромобилей переворачивает привычные представления о рынке и ставит под угрозу статус-кво.

Volkswagen, который долгое время оставался лидером, теперь впервые за свою историю рассматривает возможность закрытия заводов в Германии. Встреча руководства с рабочими в Вольфсбурге стала тревожным сигналом. Финансовый директор Арно Антлитц выразил обеспокоенность, заявив, что у компании есть всего год или два, чтобы исправить ситуацию. Он отметил, что продажи Volkswagen в Европе снизились на 500 000 автомобилей в год по сравнению с допандемическим уровнем. Это количество соответствует примерно двум автомобильным заводам.

В Китае, где Volkswagen традиционно имел сильные позиции, компания столкнулась с падением поставок на более чем 25% по сравнению с трехлетней давностью. В первой половине этого года немецкий автогигант реализовал всего 1,34 миллиона автомобилей. В прошлом году Volkswagen уступил титул самого продаваемого бренда в Китае компании BYD, что стало настоящим ударом для компании, которая удерживала это звание с 2000 года.

Не только Volkswagen испытывает трудности. Ford и General Motors также замечают падение продаж и доли рынка в Китае. Местные потребители все чаще выбирают китайские марки, игнорируя иностранные. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в июле доля иностранных автопроизводителей в продажах автомобилей в Китае снизилась до 33%. Два года назад этот показатель составлял 53%.

Китайские производители, такие как BYD и Xpeng, предлагают потребителям не только привлекательные цены, но и высокое качество и более современные технологии.

#китай #электромобили #volkswagen #byd #xpeng #автопром
Источник: edition.cnn.com
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