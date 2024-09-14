Компания Heart Aerospace представила свой первый демонстрационный гибридно-электрический самолет, который сможет перевозить 30 пассажиров. Ожидается, что первый полет новинки состоится в 2025 году, а дальность полета составит 200 километров на электричестве.

В мире авиации назревают перемены. Шведский стартап Heart Aerospace только что представил свой первый полномасштабный демонстрационный самолет, который обещает стать прорывом в области устойчивых технологий. Гибридно-электрический самолет ES-30, рассчитанный на 30 пассажиров, готовится к первому полету в 2025 году.

Heart Aerospace делает ставку на будущее, где авиация станет более экологичной. Соучредитель и генеральный директор компании Андерс Форслунд подчеркивает, что авиационная отрасль вступает в новый этап, и у нее есть менее 25 лет для достижения целей по декарбонизации. «Мы должны разрабатывать новые технологии, чтобы быстрее вывести на рынок решения с нулевым уровнем выбросов», — говорит он. Этот вызов стал основой для создания нового самолета.

Демонстрационный самолет, получивший название Heart Experimental 1 (Heart X1), имеет размах крыльев в 32 метра. Он станет платформой для тестирования технологий, которые будут использованы в серийном ES-30. На первом этапе Heart X1 пройдет наземные испытания, сосредоточенные на зарядке, рулении и маневрировании. Эти процедуры помогут подготовить самолет к его первому полету, который запланирован на второй квартал 2025 года.

Бен Стэблер, главный технический директор Heart Aerospace, добавляет, что создание аэрокосмических двигателей с нулевым уровнем выбросов требует революционных изменений в проектировании и производстве. Он сравнивает текущие усилия с теми, что произошли в автомобильной и космической отраслях. Это подчеркивает, насколько важны инновации для достижения устойчивого будущего.

Новый ES-30 станет региональным гибридно-электрическим самолетом, способным перевозить 30 пассажиров. Его дальность полета на электричестве составит 200 километров, а с использованием гибридного двигателя — до 400 километров. Такой диапазон делает самолет идеальным для маломасштабных маршрутов, где устойчивость и эффективность играют ключевую роль.