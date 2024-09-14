Tesla Motors представила новое обновление программного обеспечения 2024.26.9, включающее множество полезных функций. Среди них адаптивные фары, родительский контроль и улучшения в системе автоматического экстренного торможения.

Tesla Motors продолжает удивлять своих пользователей новыми функциями и улучшениями. В Китае компания выпустила обновление программного обеспечения 2024.26.9, которое обещает сделать вождение более безопасным и комфортным. Это обновление включает в себя ряд значительных изменений, которые повлияют на опыт водителей и пассажиров.

Одним из самых заметных нововведений стало улучшение автоматического экстренного торможения. Теперь система сможет реагировать на ситуации, когда другой автомобиль пересекает путь Tesla, что значительно увеличивает уровень безопасности на дороге. Это важное дополнение, которое может предотвратить потенциальные аварии.

Адаптивные фары также заслуживают внимания. Они теперь способны освещать повороты дороги, что делает ночные поездки более безопасными. При движении по шоссе фары светят дальше, помогая водителям лучше ориентироваться в темноте.

Кроме того, обновление улучшило визуальное ограничение скорости. Теперь камеры автомобиля могут распознавать знаки ограничения скорости, что повышает точность информации о текущих ограничениях на местных дорогах. Водители смогут получать актуальные предупреждения, что особенно полезно в незнакомых районах.

Функция родительского контроля также получила обновление. Теперь владельцы могут установить ограничения на максимальную скорость и режим ускорения, что позволяет обеспечить безопасность юных водителей. Настройка "Ночного комендантского часа" позволяет родителям получать уведомления, если их автомобиль покидает пределы установленного времени.

Обновленная панель управления температурой сделала выбор настроек комфорта более интуитивным. В автоматическом режиме скорость вентилятора снижается во время разговоров, что создает более приятную атмосферу в салоне. Это небольшое, но важное улучшение позволяет избежать лишнего шума во время общения.

Кроме того, обновление включает улучшения безопасности, такие как исправления уязвимостей. Регулярные обновления помогают поддерживать высокие стандарты безопасности, что является приоритетом для Tesla.

К тому же, новая функция предупреждения об открытой двери включает сигнальную лампу слепой зоны, которая срабатывает при попытке открыть дверь, если рядом находится другой объект. Это дополнение делает выход из автомобиля более безопасным, особенно в многолюдных местах.

Обновление программного обеспечения 2024.26.9 от Tesla демонстрирует стремление компании к постоянному совершенствованию.