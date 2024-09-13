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В США созданы координируемые ИИ модульные крылатые ракеты для использования в автономных роях
Американская компания Anduril представила новую линейку крылатых ракет Barracuda-M, которые отличаются модульностью, доступностью и высокой эффективностью. Эти ракеты способны кардинально изменить подход к военным операциям за счет использования коммерческих технологий и сокращения времени производства.

Современные конфликты требуют от вооруженных сил не только мощности, но и скорости реагирования, точности и доступности вооружений. Американская компания Anduril, известная своими передовыми технологиями, представила новую линейку ракет Barracuda-M. Об это рассказало издание The War Zone.

В статье The War Zone рассказывает, что Anduril, один из лидеров в разработке американских оборонных технологий, сделала очередной шаг в сторону упрощения и удешевления производства крылатых ракет с помощью своего нового проекта — семейства Barracuda-M.

Эти ракеты обладают не только высокой модульностью, но и относительно низкой стоимостью по сравнению с традиционными аналогами. По словам представителей компании, использование "широко доступных компонентов" позволяет снизить затраты на производство на 30% в сравнении с существующими системами. Это сравнение может показаться широким, но его контекст важен: если, например, ракета AGM-114 Hellfire стоит около 215 000 долларов, Barracuda-M обещает существенно удешевить производство.

Каждая из моделей линейки Barracuda-M — от самой маленькой Barracuda-100 до более крупной Barracuda-500 — отличается простотой конструкции и возможностью масштабирования. Barracuda-100, к примеру, имеет грузоподъемность в 16 кг и дальность до 160 км. Это делает ее идеальной для применения с ударных вертолетов и даже наземных пусковых установок. Модели большего размера могут применяться с истребителей и даже грузовых самолётов, увеличивая гибкость вооружённых сил в выборе носителя.

The War Zone утверждает, что одна из целей разработки Barracuda-M заключается в обеспечении простоты и скорости массового производства. Anduril открыто заявляет, что ракеты можно собирать с минимальными инструментами, аналогичными тем, что люди используют в обычных гаражах. Такая философия позволяет избежать зависимости от узкоспециализированных цепочек поставок и облегчает производство в условиях военного конфликта.

Но революционность Barracuda-M не ограничивается только производственными процессами. Эти ракеты могут использоваться в автономных роях, координируя свои действия благодаря системе искусственного интеллекта Lattice. Это означает, что несколько ракет могут работать вместе, выполняя разные задачи: одна может заниматься разведкой, другая — подавлением противника, а третья — нанесением удара. Такая координация обещает увеличить эффективность операций при минимальных затратах.

The War Zone заверяет, что Barracuda-M предлагает решение, которое способно изменить правила игры: более дешевые и легко производимые ракеты позволят армии реагировать быстрее и эффективнее. Утверждается, что Barracuda-M — это не просто новое оружие. Это символ изменений в подходе к разработке и производству боеприпасов.

#сша #технологии #крылатые ракеты #anduril #barracuda #модульность #оборонная индустрия
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