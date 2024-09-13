Sony представила обновленную консоль PlayStation 5 Pro, которая впечатляет своими характеристиками. Новые бенчмарки показывают динамическое разрешение от 1600p до 2160p при фиксированных 60 кадрах в секунду, а также поддержку 8K.

Обновленная PlayStation 5 Pro от Sony вызывает большой интерес среди геймеров благодаря своим впечатляющим характеристикам. Новая консоль обещает улучшенную графику и производительность, что делает ее привлекательной для всех, кто хочет получать максимум от своих игр. Бенчмарки, появившиеся в сети, подтверждают, что PS5 Pro может похвастаться динамическим разрешением от 1600p до 2160p при стабильных 60 кадрах в секунду, что значительно превышает возможности стандартной PS5.

С выходом PlayStation 5 Pro геймеры получают возможность наслаждаться новыми уровнями графики и плавности игры. В недавнем видео, опубликованном инсайдером Moore's Law is Dead, разработчик сравнил новую консоль с обычной PS5. Он отметил, что стандартная версия работает с динамическим разрешением от 1080p до 1600p и часто сталкивается с падениями кадров до 45 FPS. В отличие от этого, PS5 Pro демонстрирует впечатляющие результаты, выдавая стабильные 60 кадров в секунду без каких-либо потерь, даже при максимальных настройках качества.

Разработчики также обсуждают возможность поддержки 4K при 120 кадрах в секунду, что станет настоящим подарком для консольных игроков. Кроме того, PS5 Pro получит поддержку 8K, что уже подтверждено в игре Gran Turismo 7.

Дополнительно, новая консоль предлагает 1,2 ГБ дополнительной оперативной памяти, что улучшает общую производительность системы. Эта «эффективность системы памяти» позволяет увеличить пропускную способность более чем на 28%, что должно быть крайне интересно для разработчиков игр. Они смогут создавать более сложные и графически насыщенные проекты, которые будут работать плавно и без задержек.





Новая версия PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) также получила обновление, что улучшает качество изображения и снижает нагрузку на оперативную память до 250 МБ. Это в свою очередь означает, что разработчики смогут использовать больше ресурсов для улучшения графики, не беспокоясь о производительности.