Meta подтвердила, что собирает общедоступные данные австралийцев для обучения своих моделей искусственного интеллекта. В отличие от Европы, пользователи в Австралии не имеют возможности отказаться от использования своих данных.

11 сентября австралийская ABC News сообщила о серьезной проблеме, касающейся конфиденциальности данных пользователей. Meta*, материнская компания Facebook* и Instagram*, признала, что собирает общедоступные данные всех взрослых австралийцев.

Мелинда Клейбо, директор Meta* по глобальной конфиденциальности, сначала отрицала, что данные пользователей с 2007 года использовались для обучения искусственного интеллекта. Однако, когда сенатор Дэвид Шобридж задал ей прямой вопрос о ситуации, она признала, что компания действительно собирает все общедоступные публикации, начиная с указанного года. "Правильно", — ответила она на уточняющий вопрос о том, использует ли Meta* каждую открытую публикацию на своих платформах.

Это признание вызвало бурю эмоций среди пользователей, которые осознали, что их фотографии и комментарии могут стать частью алгоритмов, обучающих генеративный ИИ. Meta* подтвердила, что использует только общедоступные данные, однако эта ситуация оставляет австралийцев без возможности контроля над своими публикациями. В то время как в Европе пользователи могут отказаться от использования своих данных для обучения ИИ, в Австралии подобные права отсутствуют.

Сенатор Шобридж не удержался от критики в адрес правительства, отметив, что отсутствие необходимых законов позволяет компаниям, как Meta*, продолжать использовать и монетизировать данные австралийцев. "Если бы в Австралии действовали такие же правила, как в Европе, наши данные были бы защищены", — подчеркнул он.

Многие австралийцы, видя, как их информация используется без согласия, начинают задаваться вопросом о безопасности своих данных в цифровом пространстве. В условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта такая ситуация вызывает не только недовольство, но и опасения за будущее конфиденциальности. Пользователи все чаще требуют от властей принятия мер для защиты своих прав, чтобы не оказаться в ситуации, когда их личные данные становятся товаром для крупных корпораций.

* Meta (соцсети Facebook и Instagram) признаны в РФ экстремистской организацией.