Очевидцы сообщают о сильной детонации и активных действиях экстренных служб.

Ночь с 12 на 13 сентября ознаменовалась тревожными для Одессы событиями. На восточной окраине города, где расположены склады Вооруженных сил Украины, прогремели мощные взрывы. Информация о происшествии быстро распространилась, вызвав волну обсуждений и беспокойства среди местных жителей.

По сообщениям, взрывы раздались около 2:45 ночи, и их слышали на значительном расстоянии. Местные жители, находясь в своих домах, ощутили мощные толчки, которые нарушили ночную тишину. Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Одесса-Восточная, где сосредоточены склады, используемые для хранения и обработки военных грузов. На месте происшествия также находятся гаражи с военной техникой, что только усиливает важность этого объекта для ВСУ.

Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что взрывы сопровождались продолжительной детонацией. По его словам, удар также пришелся по порту Черноморска, который находится в пригороде Одессы.

Сразу после взрывов на место происшествия выехали более десяти машин скорой помощи. Также с аэродрома "Школьный" вылетел вертолет, который направился к месту событий, но затем изменил курс в сторону Румынии или Молдавии.

Местные телеканалы освещают ситуацию, сообщая о происходящем на фоне воздушной тревоги.