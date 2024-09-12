Apple готовится к запуску iPhone 16, который обещает значительное улучшение производительности. В компании также представили список новых игр класса AAA, доступных на платформе.

Компания Apple снова привлекает внимание пользователей, анонсировав запуск нового поколения iPhone 16, которое появится на рынке 20 сентября. На недавнем мероприятии Glowtime в Купертино разработчики представили не только новые модели iPhone, но и обновления для Apple Watch и AirPods, демонстрируя стремление компании к инновациям и улучшению пользовательского опыта.

В своем выступлении Apple акцентировала внимание на значительном увеличении производительности iPhone 16, который теперь обладает на 30% более высокой мощностью по сравнению с предшественником, iPhone 15. Это достижение стало возможным благодаря новой архитектуре материнской платы и мощному чипу A18, который значительно улучшил графические возможности устройства. В частности, новая система терморегулирования и аппаратно-ускоренная трассировка лучей открывают новые возможности для разработчиков игр.

Одним из ярких примеров новых возможностей стал анонс игры War Thunder Mobile, которая использует аппаратно-ускоренную трассировку лучей для создания более реалистичной графики. Разработчики смогли достичь впечатляющих результатов, воспроизводя отражения света на воде, что значительно повышает уровень погружения в игровой процесс. Это лишь один из множества примеров того, как новые технологии могут изменить подход к разработке игр.

Кроме того, базовая модель iPhone 16 теперь сможет запускать такие игры, как Assassin's Creed Mirage и Resident Evil 7: Biohazard, которые раньше были доступны только на более дорогих моделях.