Компания Apple снова привлекает внимание пользователей, анонсировав запуск нового поколения iPhone 16, которое появится на рынке 20 сентября. На недавнем мероприятии Glowtime в Купертино разработчики представили не только новые модели iPhone, но и обновления для Apple Watch и AirPods, демонстрируя стремление компании к инновациям и улучшению пользовательского опыта.
В своем выступлении Apple акцентировала внимание на значительном увеличении производительности iPhone 16, который теперь обладает на 30% более высокой мощностью по сравнению с предшественником, iPhone 15. Это достижение стало возможным благодаря новой архитектуре материнской платы и мощному чипу A18, который значительно улучшил графические возможности устройства. В частности, новая система терморегулирования и аппаратно-ускоренная трассировка лучей открывают новые возможности для разработчиков игр.
Одним из ярких примеров новых возможностей стал анонс игры War Thunder Mobile, которая использует аппаратно-ускоренную трассировку лучей для создания более реалистичной графики. Разработчики смогли достичь впечатляющих результатов, воспроизводя отражения света на воде, что значительно повышает уровень погружения в игровой процесс. Это лишь один из множества примеров того, как новые технологии могут изменить подход к разработке игр.
Кроме того, базовая модель iPhone 16 теперь сможет запускать такие игры, как Assassin's Creed Mirage и Resident Evil 7: Biohazard, которые раньше были доступны только на более дорогих моделях.