Toyota анонсировала выход нового поколения 4Runner, который появится на североамериканском рынке осенью 2024 года. Автомобиль предложит девять различных версий с улучшенными характеристиками и современными технологиями.

На недавней дилерской конференции Toyota в Северной Америке состоялся долгожданный дебют нового Toyota 4Runner. Этот внедорожник, который завоевал популярность среди любителей активного отдыха, получит множество обновлений и появится на рынке Северной Америки осенью 2024 года. Производитель предложит девять различных версий, каждая из которых будет иметь свои уникальные особенности и характеристики.

Toyota 4Runner Platinum

Новый 4Runner будет доступен в таких версиях, как SR5, TRD Sport, TRD Off Road, Limited и других. Каждая из них имеет свои отличия, и это позволяет покупателям выбрать модель, соответствующую их потребностям. Например, версия Platinum ориентирована на городскую езду и выделяется стильным серым кузовом с затемненными элементами, такими как колеса и фары. Этот вариант идеально подходит для тех, кто ищет сочетание элегантности и функциональности.

Toyota 4Runner Trailhunter

В то же время Trailhunter, первая версия нового 4Runner, направлена на любителей внедорожных приключений. Она напоминает TRD Pro, но с более агрессивным дизайном. Логотип на решетке изменен с традиционного на более современный, а автомобиль оснащен мощными светодиодными фарами и высокими воздухозаборниками. Блокировка заднего дифференциала добавляет уверенности на сложных маршрутах, что делает Trailhunter отличным выбором для тех, кто предпочитает исследовать дикие места.

4Runner TRD Sport/TRD Off Road

Версия TRD Sport получила новые вентиляционные отверстия на крышке двигателя, что придает ей спортивный вид и улучшает охлаждение. Двухцветные колеса подчеркивают модный стиль, а TRD Off Road демонстрирует свои внедорожные качества благодаря прочным нижним панелям и дополнительным прожекторам. Эти элементы делают его идеальным для приключений на сложных маршрутах.

Что касается технологий, новый 4Runner предложит комбинацию 7-дюймового ЖК-дисплея и 8-дюймового центрального экрана. Более дорогие модели будут оснащены 12,3-дюймовым прибором и 14-дюймовым дисплеем. Информационно-развлекательная система Toyota обещает быть на высоте, а аудиосистема JBL с 10 динамиками обеспечит отличное звучание. Также доступны функции беспроводной зарядки и система безопасности Toyota Safety Sense 3.0, что делает поездки более комфортными и безопасными.

Под капотом нового 4Runner разместится двигатель 2,4Т с турбонаддувом, который обеспечит мощность до 282 лошадиных сил и крутящий момент 423 Нм. Модели TRD Pro, Trailhunter и Platinum получат гибридную систему i-Force Max, которая сочетает в себе этот двигатель и электродвигатель, что в итоге даст 331 лошадиную силу и 630 Нм крутящего момента. Это станет самой мощной трансмиссией в истории 4Runner.

Кроме того, максимальная буксировочная способность нового автомобиля увеличилась с 5000 до 6000 фунтов, что делает его более универсальным для активного отдыха. В зависимости от конфигурации, 4Runner будет оснащен различными трансмиссионными системами, включая электронную раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала. Все эти обновления делают новый Toyota 4Runner одним из самых ожидаемых внедорожников на рынке.