На недавней технологической конференции в Сан-Франциско Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA, поделился интересными наблюдениями о текущем спросе на графические процессоры Blackwell AI.

Он подчеркнул, что борьба за доступные запасы этих мощных чипов вызывает не только радость, но и разочарование среди клиентов.

Хуанг отметил, что компании стремятся заполучить графические процессоры Blackwell AI, как горячие пирожки. Эта ситуация создает напряженность, поскольку не все клиенты могут удовлетворить свои потребности. Генеральный директор выразил понимание и сочувствие к тем, кто сталкивается с трудностями в получении оборудования. Он добавил, что сейчас у NVIDIA наблюдается «больше эмоциональных клиентов», что вполне объяснимо в условиях жесткой конкуренции.

Новые графические процессоры Blackwell B200 AI столкнулись с некоторыми проблемами перед запуском. Ограниченные поставки серверов GB200 AI и графических процессоров B200 AI также повлияют на рынок в четвертом квартале 2024 года. Хуанг подчеркнул, что NVIDIA активно работает над решением этих вопросов. Он похвалил компанию TSMC за их гибкость и способность адаптироваться к требованиям NVIDIA, что позволяет поддерживать высокие стандарты производства.

Интересно, что Oracle недавно анонсировала планы инвестировать более $100 миллиардов в новые центры обработки данных, что также подчеркивает растущий интерес к графическим процессорам Blackwell AI. Они даже намекнули на создание суперкластера с более чем 130 000 графическими процессорами Blackwell AI.

Ситуация на рынке графических процессоров сейчас напоминает гонку, где каждый участник стремится занять лидирующие позиции. Хуанг выразил надежду, что NVIDIA сможет справиться с вызовами, которые стоят перед ними, и продолжит радовать клиентов новыми разработками. В ближайшие месяцы ожидается, что спрос на Blackwell AI только возрастет, и компании придется адаптироваться к новым условиям.