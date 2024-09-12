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Huawei Mate XT Ultimate: оценочный взгляд на смартфон с новым уровнем складных технологий
Huawei представила Mate XT Ultimate, уникальный складной смартфон с потрясающими характеристиками. Этот гаджет обещает изменить представление о мобильных устройствах. Но будет ли он удобен в использовании?

Складные устройства уже давно перестали быть диковинкой. Теперь они становятся частью повседневной жизни, и производители стремятся улучшить их функциональность. Huawei представила Mate XT Ultimate, который складывается втрое и превращается в компактный 10-дюймовый планшет. Эта новинка обещает удивить пользователей как своим дизайном, так и возможностями.

Mate XT Ultimate производит впечатление с первого взгляда. Когда устройство полностью сложено, оно выглядит как обычный смартфон с 6,4-дюймовым дисплеем и толщиной 12,8 мм. Но стоит вам разложить его, как перед вами откроется почти 10-дюймовый экран, который предоставит своему пользователю новые возможности для работы и развлечений. При весе 298 граммов устройство достаточно легкое как для планшета, но может показаться громоздким для телефона.

Некоторые пользователи отмечают сложности в использовании Mate XT Ultimate одной рукой. Это не только связано с весом, но и с распределением массы. Нижний сегмент устройства чуть шире верхних, что создает ощущение не совсем удобного удержания. Тем не менее, несмотря на свои размеры, Mate XT Ultimate остается достаточно компактным.

В нижнем сегменте расположился массив с тройной камерой: 5-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.4-f/4.0 и оптической стабилизацией, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 12-мегапиксельная перископическая камера с 5,5-кратным увеличением.

Что касается селфи, 8-мегапиксельная камера находится в «верхнем» сегменте, что позволяет использовать ее как в сложенном, так и в разложенном состоянии. А вот в конфигурации с двумя экранами она оказывается сзади, что может вызвать некоторые неудобства.

Интересная особенность — возможность использовать устройство как подставку. Если вы достаточно смелы, можно сложить один из сегментов экраном вниз, что позволит удерживать остальную часть устройства в вертикальном положении. Правда, чтобы избежать повреждений, лучше воспользоваться официальным чехлом с встроенной подставкой. Она позволяет повернуть устройство на 270°, предлагая шесть различных способов использования.


Цена Mate XT Ultimate также впечатляет. Стартовая стоимость составляет 20 000 юаней, что соответствует $2800 или €2550. В комплект входят не только сам телефон, но и зарядные устройства, два USB-кабеля, а также наушники Huawei FreeBuds 5 и защитный чехол.

Видео ниже показывает, насколько хорошо HarmonyOS адаптирует свой пользовательский интерфейс к постоянно меняющемуся размеру и ориентации экрана:


Вот еще одно практическое видео, на этот раз на английском языке:


Заряжается он тоже быстро: до 66 Вт по USB-C и до 50 Вт по беспроводной сети. Mate XT Ultimate, безусловно, представляет собой шаг вперед в мире складных технологий, предлагая пользователям уникальные функции и возможности, но все же из-за своих габаритов и конструктивных особенностей эта новинка вряд ли будет удобна для большинства пользователей.

Подробно о ценах на ремонт Mate XT Ultimate вы можете узнать здесь.

#смартфоны #huawei #mate xt ultimate
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Артём Николаев
11:54
Пока типа такого не сделают, не куплю.
Цены на ремонт Huawei Mate XT Ultimate поражают воображение
Антон АРИЕЦ
11:43
бред сумашедшего. за 1 день еще напишите
На iPhone 16 Pro среднему россиянину придется зарабатывать 42 дня, а американцу — всего 5,1 дня
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