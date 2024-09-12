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Цены на ремонт Huawei Mate XT Ultimate поражают воображение
Новый Mate XT Ultimate от Huawei не только удивляет своими функциями, но и шокирует ценами на ремонт. Владельцам стоит быть внимательными, чтобы не потратить целое состояние на восстановление.

Huawei представила свой новейший смартфон Mate XT Ultimate, который стал первым в мире с тройным складыванием. Этот инновационный продукт не только привлекает внимание, но и ставит под сомнение финансовые возможности потенциальных владельцев. С ценой в 19 999 юаней, что эквивалентно $2809 или €2549, Mate XT Ultimate попадает в премиум-сегмент.

Но цена устройства — это лишь начало. Владельцам Mate XT Ultimate придется столкнуться с серьезными расходами на ремонт. Согласно официальному прайс-листу, опубликованному самой Huawei, замена экрана обойдется в 7999 юаней, что составляет $1123 или €1019. Эти цифры заставляют задуматься о том, насколько бережно нужно обращаться с этим устройством.

Huawei предлагает несколько вариантов ремонта, которые могут немного снизить финансовую нагрузку. Например, за 6999 юаней ($983) можно получить ограниченное количество ремонтов. К тому же, за 3499 юаней ($491) или 3999 юаней ($561) вы можете приобрести годовую страховку на замену экрана, что может оказаться полезным в случае непредвиденных обстоятельств.

Если же дело дойдет до замены материнской платы, готовьтесь выложить целых 9099 юаней ($1278). В то же время замена аккумулятора обойдется значительно дешевле — всего 499 юаней ($70).

Не забывайте и о других компонентах. Например, задние крышки стоят от 399 юаней ($56) до 1379 юаней ($193) в зависимости от модели. Камеры также имеют свою цену: телеобъектив стоит 578 юаней ($81), а основная камера — 759 юаней ($106).

Приобретая Mate XT Ultimate, важно помнить о его хрупкости и высокой стоимости ремонта. Заботьтесь о своем устройстве, чтобы избежать ненужных расходов, которые могут превысить стоимость многих других смартфонов. В противном случае, каждый удар или падение этого уникального гаджета может стать настоящим финансовым испытанием.

#смартфоны #huawei #ремонт #mate xt ultimate
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Цены на ремонт Huawei Mate XT Ultimate поражают воображение
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