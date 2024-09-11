Издание The War Zone сообщает, что Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил возможность использования украинскими силами баллистических ракет ATACMS для ударов по территории России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне объявил о возможности использования украинскими силами американских баллистических ракет малой дальности ATACMS для ударов по территории России. Эта информация появилась в издании The War Zone. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, Майкл Маккол, сообщил, что Блинкен планирует обсудить этот вопрос во время визита в Киев.

Как утверждает The War Zone, на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, Блинкен ответил на вопросы журналистов о возможных изменениях в политике США в отношении ATACMS. Он подчеркнул, что администрация Байдена внимательно следит за запросами украинских партнеров, подчеркивая, что поддержка Украины остается приоритетом. «Мы адаптируемся к условиям на поле боя и обеспечиваем Украину всем необходимым», — отметил он.

Интересно, что в то время как Блинкен намекнул на возможность использования ATACMS, его пресс-служба быстро уточнила, что официальная политика США по этому вопросу не изменилась. Это создает некоторую неопределенность, но также вполне может подразумевать, что обсуждение возможностей продолжается. В то же время представители Министерства обороны Великобритании подтвердили, что их позиция в отношении предоставления оружия Украине остается неизменной. Они настаивают на том, что все поставки предназначены исключительно для обороны.

На фоне этих событий Нидерланды также сделали заявление, которое привлекло внимание. Они подтвердили, что Украина может использовать предоставленное оружие для атак на любую точку России. Министр обороны Рубен Брекельманс отметил, что это касается истребителей F-16 Viper, которые Нидерланды планируют передать Украине.