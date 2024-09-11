Китайская компания Loongson представила новый графический процессор 9A2000, который обещает производительность на уровне GeForce RTX 2080. Однако проблемы с драйверами могут стать серьезным препятствием для его успешного использования в играх.

Китайский производитель микрочипов Loongson вновь привлек внимание геймеров и энтузиастов технологий с анонсом нового графического процессора 9A2000. Этот чип, по заявлению компании, способен обеспечить производительность, сопоставимую с GeForce RTX 2080 от NVIDIA, что вызывает интерес и надежды на развитие китайской индустрии графики.

Loongson 9A2000 представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущей моделью 9A1000, обеспечивая в восемь-десять раз большую производительность. Вот только за этим блестящим показателем скрываются важные нюансы.

GeForce RTX 2080, выпущенный в 2018 году, стал первым в своем классе, оснащенным специальными аппаратными средствами для работы с искусственным интеллектом. На протяжении шести лет этот процессор продолжает оставаться мощным инструментом для геймеров. В то время как RTX 4060 демонстрирует схожие характеристики с более высокой эффективностью, Loongson 9A2000 стремится занять свою нишу на рынке.

Несмотря на впечатляющие цифры производительности, у 9A2000 возникают вопросы по совместимости с DirectX 12. Это может означать, что хотя графический процессор и способен на мощные вычисления, его фактическая производительность в играх может значительно отличаться от заявленных значений. Проблемы с драйверами, которые могут оказаться критическими, становятся камнем преткновения для успешного внедрения новинки.

На встрече с инвесторами представители компании также упомянули о более доступной модели 9A1000, которая сопоставима с Radeon RX 550. Интересно, что на вопрос о возможности запуска текущих игр, таких как Black Myth: Wukong, прозвучал осторожный ответ. Теоретически игра должна работать, но многое зависит от поддержки со стороны программного обеспечения.

Loongson не ограничивается только графическими процессорами. Компания активно разрабатывает процессоры, которые должны составить конкуренцию таким гигантам, как AMD и Intel.