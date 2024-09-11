Автомобильный рынок России показал значительный рост и занял второе место в Европе в августе 2024 года. В то время как в других странах спрос на автомобили падал, российский рынок продолжил развиваться.

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять своими результатами, несмотря на внешние факторы и экономическую ситуацию в мире. В августе 2024 года он поднялся на второе место среди европейских стран, обогнав Великобританию. Это стало неожиданным итогом для многих аналитиков, так как другие крупные рынки Европы показали отрицательную динамику.

По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», в августе российские автодилеры реализовали 148 338 новых легковых автомобилей, что на 35,1% больше по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Этот рост позволил России обойти Великобританию и занять вторую позицию в рейтинге автомобильных рынков Европы. Германия продолжает удерживать лидерство, несмотря на падение продаж на 27,8% по сравнению с прошлым годом.

Примечательно, что европейские авторынки испытывают трудности на фоне экономической нестабильности и роста цен на энергоносители. В Великобритании и Франции продажи автомобилей упали на 1,3% и 28,1% соответственно. Влияние инфляции, высокие процентные ставки и неопределенность в экономике оказали давление на покупателей, заставив их отложить крупные покупки.

Россия, в отличие от многих европейских стран, продемонстрировала уверенный рост. Автомобильный рынок страны продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции и ограничения. Многие аналитики связывают этот успех с изменениями в спросе и предложении на внутреннем рынке, а также с появлением новых моделей и более выгодными предложениями от производителей.

Ситуация в Германии крайне напряженная. Экономисты указывают на снижение покупательской уверенности и негативное влияние высоких цен на энергию. Это не только сдерживает спрос, но и наносит удар по промышленности. Аналогичная картина наблюдается и в Италии, где в августе продажи автомобилей снизились на 13,3%.