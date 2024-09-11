Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Антироссийские санкции не сработали - авторынок РФ вышел на второе место в Европе, обогнав Британию
Автомобильный рынок России показал значительный рост и занял второе место в Европе в августе 2024 года. В то время как в других странах спрос на автомобили падал, российский рынок продолжил развиваться.

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять своими результатами, несмотря на внешние факторы и экономическую ситуацию в мире. В августе 2024 года он поднялся на второе место среди европейских стран, обогнав Великобританию. Это стало неожиданным итогом для многих аналитиков, так как другие крупные рынки Европы показали отрицательную динамику.

По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», в августе российские автодилеры реализовали 148 338 новых легковых автомобилей, что на 35,1% больше по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Этот рост позволил России обойти Великобританию и занять вторую позицию в рейтинге автомобильных рынков Европы. Германия продолжает удерживать лидерство, несмотря на падение продаж на 27,8% по сравнению с прошлым годом.

Примечательно, что европейские авторынки испытывают трудности на фоне экономической нестабильности и роста цен на энергоносители. В Великобритании и Франции продажи автомобилей упали на 1,3% и 28,1% соответственно. Влияние инфляции, высокие процентные ставки и неопределенность в экономике оказали давление на покупателей, заставив их отложить крупные покупки.

Россия, в отличие от многих европейских стран, продемонстрировала уверенный рост. Автомобильный рынок страны продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции и ограничения. Многие аналитики связывают этот успех с изменениями в спросе и предложении на внутреннем рынке, а также с появлением новых моделей и более выгодными предложениями от производителей.

Ситуация в Германии крайне напряженная. Экономисты указывают на снижение покупательской уверенности и негативное влияние высоких цен на энергию. Это не только сдерживает спрос, но и наносит удар по промышленности. Аналогичная картина наблюдается и в Италии, где в августе продажи автомобилей снизились на 13,3%.

#автомобили #европа #август #автостат #российский авторынок
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
1
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
4
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
2
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
22
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
2
Warhammer 40,000: Space Marine 2 протестировали на 43 актуальных видеокартах
2
Нацбанк Украины меняет копейку на новую монету с польским уклоном
3
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
+
Tecno раскрыла больше информации о своём роботе Dynamic 1 на IFA 2024
+
В России запустили горно-обогатительный комбинат, который войдет в пятерку ведущих комбинатов мира
1
Швеция так и не собирается передавать Украине истребители JAS Gripen
+
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
+
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
8
macOS Sequoia выйдет 16 сентября: официально утверждён список поддерживаемых устройств
+
Смартфон Xiaomi 14T Pro в чёрном цвете появился на первом изображении и раскрыл свой дизайн
+
В Великом Новгороде восстановлено оборонное предприятие
+
NVIDIA повысила производительность Llama 3.1 в 1,9 раза благодаря алгоритму декодирования Medusa
+
Читеры взломали новую игру Valve «Deadlock» еще до релиза
+
Новый фильм рассказывающий о ZX Spectrum планируется к показу 3 октября
3
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
1

Популярные статьи

Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
+
"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
3
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
5
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
17
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
95
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
24
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
15
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
19
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
19

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
14:28
Так как называть нынешнюю балалайку с этими чатгпт и прочими фанатазиями пьяного дворника - интеллектом, можно лишь с очень большой натяжкой
8-контактный разъём питания PCIe на платах MSI X870(E) обеспечит дополнительную мощность до 252 Вт
Дмитрий Зенцов
14:27
конечно проще заплатить 50К+ и не о чём не думать...
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
Nvidia&Intel Hater
14:19
Так там ниже дна производительность,чего тут включать то.Еще нет такой игры в которой этот огрызок дешевую 6600 обошел.кое как приблизился в некоторых и не более.Ну если ток лучиии ,много лучей...В ко...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
nonses84
14:12
Вот это я понимаю поднялась производительность, не то что в видухах и процах!
Спрос на ремонт iPhone в России подскочил на 83% перед запуском iPhone 16
nonses84
14:05
Вот доля винды ещё сократиться, а Линукса увеличится!
"Альт" вместо Windows: Почта России запускает масштабный переход на отечественное ПО
VAKT
14:05
зачем маме ультимативно топовый планшет ?
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Артём Николаев
13:59
Не, тут хотя бы брелок будет. Всё лучше, чем криптофантики покупать, которые в ноль скамятся.
Intel не может выпускать годные процессоры на своих фабриках, поэтому разместит заказы на TSMC
dimasoid1970
13:35
В Почте и так косяков много, а с переходом на новый софт вообще капец настанет!))) Башкой никто не думает, лиш бы отрапортовать о выполнении непомерной задаче! Хлебнем еще добра от нашей любимой почты...
"Альт" вместо Windows: Почта России запускает масштабный переход на отечественное ПО
Алексей Ермоленко
13:33
Проверь ещё раз обновления. Возможно, оно идёт следом за установленным. У меня так было
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
Павел Хамлов
13:25
Дело не в цене абсолютно. Но если уж хочется понтанутся своей платежеспособностью то опять же Samsung Galaxy Z Fold6 не подойдет. Он выглядит как любой другой смарт на андройде с ценой 500+ баксов. Оч...
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем