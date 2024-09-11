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"Альт" вместо Windows: Почта России запускает масштабный переход на отечественное ПО
"Почта России" приступила к переводу 130 тыс. рабочих мест на отечественную операционную систему "Альт". Этот процесс завершится в течение трех лет и станет важным шагом к снижению зависимости от зарубежных технологий.

"Почта России" объявила о начале масштабного проекта, который затронет 130 000 рабочих мест. В течение трех лет госкомпания планирует полностью заменить операционную систему Windows на отечественное ПО "Альт".

В рамках данной инициативы "Альт" уже прошла тестирование в нескольких почтовых отделениях, где функционирует почти 2 000 клиентских компьютеров. В результате успешного внедрения компания решила расширить использование этой операционной системы на все рабочие места сотрудников, включая административный персонал и логистические центры.

Особое внимание уделят обучению работников. "Базальт СПО" разработает специальные курсы, которые помогут сотрудникам освоить новый софт. Это позволит им быстро адаптироваться к изменениям и повысить эффективность работы. Начало работы над проектом датируется 2022 годом, когда "Почта России" начала тестировать отечественные продукты и формировать потребности для будущей замены.

Глава компании Михаил Волков подчеркнул уникальность этого проекта, отметив его широкую географическую распределенность. По его словам, данная инициатива не только снижает зависимость от иностранных технологий, но и поддерживает развитие отечественного программного обеспечения. Важно, что "Почта России" проводила тщательную работу по определению финального списка потенциальных вендоров и формированию технического задания.

Проект обладает значимостью не только для самой компании, но и для страны в целом. Он демонстрирует стремление к созданию независимой экосистемы программного обеспечения, что может стать основой для будущих инноваций и развития технологий в России.

#windows #операционная система #отечественное по #почта россии #альт #базальт спо
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