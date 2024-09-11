Спрос на ремонт смартфонов Apple в России резко увеличился на 83% в августе, предшествовавшем презентации iPhone 16. Наиболее популярными услугами стали замена стекла экрана и разъема для зарядки.

Как стало известно, в России резко вырос интерес к ремонту смартфонов Apple. В августе 2023 года спрос на такие услуги увеличился на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это явление связано с ожиданием новых устройств и желанием пользователей продлить срок службы своих текущих гаджетов.

По данным платформы "Авито", россияне чаще всего обращаются за заменой стекла экрана. Кроме того, замена разъема для зарядного устройства занимает второе место по популярности среди услуг. Пользователи хотят обеспечить себе надежный доступ к зарядке, особенно когда речь идет о производительных устройствах.

Интересно, что активно ремонтируют не только iPhone. В целом, спрос на услуги по ремонту смартфонов в России вырос на 20%. Эксперты "Авито" считают, что современные модели обладают достаточным функционалом и объемом памяти, чтобы пользователи не спешили их менять, а предпочитали ремонтировать. Это говорит о том, что россияне стараются максимально эффективно использовать свои гаджеты.

Среди других популярных брендов, которые довольно часто хотят отремонтировать, находятся Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei. Однако именно устройства Apple занимают лидирующие позиции по количеству запросов на ремонт. Это можно объяснить не только высоким качеством продукции Apple, но и тем, что многие пользователи уже привыкли к экосистеме компании и не хотят переходить на другие марки.