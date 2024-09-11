Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о возможности расширения механизма "мокрого" лизинга для российских авиакомпаний на зарубежные рынки. С 1 сентября 2023 года этот механизм уже доступен для внутренних полетов, и его использование может значительно изменить ландшафт авиаперевозок.

На Восточном экономическом форуме вице-премьер РФ Виталий Савельев поделился новыми перспективами для российских авиаперевозчиков. С 1 сентября 2023 года авиакомпании получили возможность использовать механизм "мокрого" лизинга. Эта практика позволяет арендовать самолеты вместе с экипажем, что значительно упрощает процесс организации внутренних рейсов.

Савельев отметил, что первый этап уже успешно реализован в России. Теперь авиакомпании могут сосредоточиться на изучении возможностей выхода на международные рынки. Он подчеркнул, что получение поддержки от зарубежных партнеров станет ключевым моментом в этом процессе. Важно понимать, что "мокрый" лизинг позволит авиаперевозчикам быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский первым заявил о готовности воспользоваться новым механизмом. Он предложил авиакомпании "Аврора" начать использовать "мокрый" лизинг, что демонстрирует активный подход к внедрению инновационных решений в отрасли. Александровский также выразил желание расширить механизм на внешние рынки, что сможет привести к значительному росту пассажиропотока.

Переход к "мокрому" лизингу может стать важным шагом в ответ на вызовы, с которыми столкнулась российская авиация. Этот механизм позволяет не только сократить сроки подготовки к полетам, но и обеспечить более высокую степень гибкости в управлении флотом.

С расширением "мокрого" лизинга на зарубежные рынки российские авиаперевозчики могут рассчитывать на новые возможности для сотрудничества, ведь в этом случае отечественные компании смогут конкурировать на международной арене.