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Савельев анонсировал испытания высокоскоростного поезда из российских комплектующих на ВСМ
Россия готовится к испытаниям нового высокоскоростного поезда на первом участке магистрали Москва - Тверь. Вице-премьер Виталий Савельев отметил, что состав будет полностью состоять из российских комплектующих, что подчеркивает технологическую независимость страны.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев недавно поделился важными новостями о высокоскоростном поезде, который планируют испытывать на участке Москва - Тверь. Это событие стало знаковым для отечественного транспорта, так как поезд будет полностью собран из российских комплектующих.

На Восточном экономическом форуме Савельев рассказал, что новый поезд станет частью первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Этот проект, который стартовал в марте 2024 года, обещает качественно улучшить пассажирские перевозки в стране. По его словам, для тестирования поезда потребуется первый 100-километровый участок между Москвой и Тверью, который начнут строить в сентябре следующего года.

Савельев отметил, что создание полностью отечественного поезда — это не просто вопрос гордости, а важный шаг к обеспечению технологической независимости. «Такого мы еще не делали», — отметил он.

Строительство магистрали Москва - Санкт-Петербург станет частью более масштабного проекта Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Эта магистраль пройдет через шесть регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и Тверскую область. Ожидается, что количество пассажиров на этом маршруте вырастет с 5 миллионов до 23 миллионов к 2030 году.

Ранее РЖД подписали контракт с "Уральскими локомотивами" на сумму 12 миллиардов рублей. Контракт включает изготовление и сертификацию первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ. Первый образец должен появиться в I квартале 2026 года. Поезд будет состоять из восьми вагонов и сможет соединяться с другими составами, что обеспечит гибкость в организации перевозок.

Максимальная скорость нового поезда составит 400 км/ч, а в эксплуатации он сможет развивать 360 км/ч. Это впечатляющие показатели, которые ставят российский высокоскоростной транспорт на один уровень с лучшими мировыми аналогами. Кроме того, состав будет оборудован современными удобствами, такими как детская комната, кухня с баром и мультимедийная система, что сделает поездки более комфортными и приятными для пассажиров.

#россия #москва #всм #тверь #высокоскоростной поезд
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