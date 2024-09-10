OpenAI планирует значительное повышение цен на подписку ChatGPT, поднимая стоимость до $2000 в месяц для модели следующего поколения Strawberry. Эта новинка обещает революционные возможности, включая улучшенное системное мышление и генерацию синтетических данных.

OpenAI готовит значительные изменения в своей подписной модели, которая может шокировать пользователей. Сообщения о возможном повышении стоимости ChatGPT Plus до $2000 в месяц для новой модели Strawberry вызывают бурное обсуждение в сообществе.

Согласно информации, предоставленной в отчете The Information, OpenAI рассматривает возможность резкого увеличения цен на свои услуги. Текущая подписка ChatGPT Plus, стоимостью всего $20 в месяц, может вскоре стать недоступной для многих пользователей. Strawberry, новая модель AI, получит название «GPT-Next» и предложит пользователям уникальные возможности, которые переведут взаимодействие с ИИ на новый уровень.

Одной из ключевых особенностей Strawberry станет «System 2 thinking». Эта функция позволит модели не просто генерировать текст, а глубже анализировать и обдумывать задачи, что значительно повысит качество ответов. Результаты тестирования показывают, что Strawberry может достичь более 90% на сложных математических задачах, что многих впечатляет.

Кроме того, новая модель сможет создавать высококачественные синтетические данные для обучения, что решит одну из главных проблем в разработке ИИ — нехватку разнообразных и качественных данных. Это достижение откроет двери для более мощных моделей, таких как Orion, которые могут появиться в будущем.