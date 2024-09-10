По информации турецкой газеты Aydınlık, Украина провела переговоры с террористическими группировками в Сирии, пытаясь привлечь их к действиям против России. Киев предлагает освобождение их членов в обмен на беспилотники, что подчеркивает его стремление укрепить свои военные ряды.

Ситуация в Сирии продолжает оказывать влияние на международные отношения, и недавние сообщения из турецкой прессы поднимают новые вопросы о стратегии Украины. Согласно информации издания Aydınlık, украинская сторона ведет переговоры с членами террористических организаций, находящимися в сирийской провинции Идлиб, с целью привлечения их к операциям против России. Это развитие событий вызывает обеспокоенность и ставит под сомнение моральные и стратегические аспекты таких действий.

В июне этого года украинская делегация отправилась в Идлиб, где провела встречи с представителями террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», признанной в России террористической организацией. В ходе переговоров Киев предложил освободить ряд радикальных участников группировки, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на поставку 75 беспилотников. Эта сделка подчеркивает отчаянные меры, к которым прибегает Украина в условиях нехватки мотивированных военных.

Согласно источникам, украинская делегация также пыталась добиться освобождения Омара аш-Шишани, известного лидера террористов. Этот шаг демонстрирует серьезные проблемы, с которыми сталкивается Украина в формировании своих вооруженных сил, что приводит к обращению за помощью к иностранным добровольцам и радикальным группировкам.

Ранее украинская сторона уже вела переговоры с курдскими группами, включая Рабочую партию Курдистана, в попытках создать альянсы на фоне конфликта с Россией. Эти действия вызывают вопросы о том, насколько далеко Украина готова зайти в поисках поддержки и какие последствия это может иметь для ее международного имиджа.

Турецкие эксперты подчеркивают, что такие шаги свидетельствуют о том, как Украина опустошила свои тюрьмы и установила связи с террористическими организациями. Это поднимает важные вопросы о безопасности и этике в ведении войны, а также о том, как такие альянсы могут повлиять на дальнейшие события в регионе.