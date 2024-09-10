В России начнется выпуск нового гибридного пикапа JAC Hunter PHEV, который обещает стать прорывом в сегменте. Вице-премьер Денис Мантуров рассказал о преимуществах гибридных автомобилей и поддержке их спроса со стороны государства.

Вице-премьер Денис Мантуров поделился важными новостями о запуске в России производства гибридного пикапа JAC Hunter PHEV. В интервью изданию «Ведомости» он подчеркнул, что этот автомобиль станет значимым шагом для отечественного автопрома и ответом на растущий интерес к гибридным технологиям. Более полно узнать об этом интервью вы можете здесь.

Мантуров акцентировал внимание на том, что гибридные автомобили представляют собой более перспективный вариант по сравнению с полностью электрическими моделями, особенно для жителей удаленных районов. Он отметил, что такие автомобили обеспечивают большую автономность и удобство в эксплуатации. Вице-премьер также пообещал поддержку со стороны государства для стимулирования спроса на новые гибридные модели, что должно способствовать их распространению среди населения.

Согласно информации, предоставленной Мантуровым, Sollers выбрал компанию JAC в качестве своего партнера для создания этого автомобиля. Ожидается, что локализация производства JAC Hunter PHEV окажет положительное влияние на российский рынок, поскольку это позволит сократить затраты и сделать гибридный пикап более доступным.

JAC Hunter PHEV оснащен бензиновым двигателем 2.0 TGDI мощностью 231 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Важным аспектом конструкции является встроенный электродвигатель мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 310 Нм, который обеспечивает дополнительную мощность, делая автомобиль более динамичным. Генератор мощностью 110 кВт (150 л.с.) отвечает за подзарядку тягового аккумулятора, что обеспечивает большую эффективность и запас хода.

Вес гибридного пикапа составляет 2250 кг, что на 200 кг больше, чем у бензинового варианта. Несмотря на это, JAC Hunter PHEV сохраняет грузоподъемность до 1200 кг, что делает его практичным выбором для различных задач. Клиренс автомобиля составляет 200 мм, что немного ниже, чем у бензинового собрата с клиренсом 210 мм, однако это не снижает его проходимость.

Разгон до 100 км/ч занимает всего шесть секунд, что является впечатляющим показателем для пикапа. При этом средний расход топлива составляет 7,5 л на 100 км, что делает его экономичным вариантом для потребителей. Мантуров подчеркивает, что такие характеристики делают JAC Hunter PHEV привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный и мощный автомобиль для работы и отдыха.

Мантуров уверен, что гибридные технологии займут важное место в будущем автомобилестроения, обеспечивая сочетание мощности, экономичности и экологичности.