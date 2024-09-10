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Денис Мантуров рассказал о будущем российского авиастроения и импортозамещении
На Восточном экономическом форуме Денис Мантуров обсудил важные аспекты импортозамещения и потребности страны в новых самолетах. Он также рассказал о поддержке Курской области и перспективах российской промышленности.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году обсуждение сосредоточилось на бурном росте российских индустрий и важности импортозамещения. Первый вице-премьер Денис Мантуров, играющий ключевую роль в этом процессе, поделился своими взглядами на текущие вызовы и возможности для российской экономики.

В начале интервью Мантуров отметил, что правительство активно помогает Курской области, выделив 19,3 миллиарда рублей из резервного фонда. Эти средства направлены на оказание помощи местным жителям, включая выплаты при утрате жилья и поддержку медицинских служб. Он подчеркнул, что благодаря статусу чрезвычайной ситуации процесс финансирования проходит быстро и эффективно. Более 160 тысяч заявлений на единовременные выплаты уже поступило от жителей, что свидетельствует о серьезных потребностях региона.

Денис Мантуров также говорил о важности восстановления инфраструктуры и обеспечения связи в регионе. Правительство планирует организовать образовательный процесс и подготовить территориальную оборону, что подчеркивает комплексный подход к решению возникших проблем.

Переходя к вопросам оборонной промышленности, Мантуров заявил, что в этой сфере занято 3,8 миллиона человек. Он отметил, что потребность в кадрах значительно возросла, и за последний год численность работников увеличилась на более чем 500 тысяч. Несмотря на это, рынок труда остается дефицитным, и ключевыми задачами становятся повышение производительности и автоматизация процессов. В этом году ожидается еще больший рост производительности труда.

Обсуждая будущее военной отрасли, Мантуров отметил, что после завершения специальной военной операции спрос на вооружение останется высоким. Он подчеркнул, что программа вооружения будет продолжаться и после завершения текущих конфликтов, что обеспечит рабочие места для специалистов. Кроме того, он отметил важность военно-технического сотрудничества с другими странами, которое будет активизироваться в будущем.

Интересным аспектом стало упоминание о холдинге «Техмаш», который был передан в управление частному лицу. Мантуров объяснил, что такая форма государственно-частного партнерства показала свою эффективность, что позволило увеличить объем производства боеприпасов и артиллерии. Он подчеркнул, что именно благодаря этому партнерству удалось наладить производство высококачественной продукции, что снизило зависимость от импортных поставок.

Касаясь темы технологического суверенитета, Мантуров рассказал о новых нацпроектах, которые направлены на обеспечение технологической независимости страны. В список вошли восемь ключевых направлений, включая новые материалы, беспилотные системы и современные технологии в сфере здравоохранения. Эти проекты призваны не только укрепить промышленность, но и обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе.

Одной из наиболее обсуждаемых тем стало авиастроение. Мантуров подтвердил, что в рамках федерального проекта планируется выпустить 994 гражданских самолета до 2030 года. Он отметил, что необходимость в новых авиасудах существует, так как российские авиакомпании должны будут обеспечить перевозку более 150 миллионов пассажиров. Процесс замещения старого парка самолетов будет постепенным и потребует времени.

В контексте импортозамещения Мантуров упомянул о проекте МС-21, который столкнулся с проблемами из-за санкций. Он выразил уверенность, что создание российских аналогов систем и авионики требует адаптации конструкций, что может занять время. В качестве решения он предложил укоротить фюзеляж самолета, что позволит более эффективно использовать его в эксплуатации.

Кроме того, он затронул тему ценообразования на новые самолеты, отметив, что на первом этапе себестоимость может быть высокой. Он подчеркнул, что конечная стоимость будет зависеть от множества факторов, включая лизинговые ставки и затраты на производство. Мантуров заверил, что правительство будет работать над созданием адекватной цены для авиакомпаний.

Обсуждая будущее автомобильной отрасли, Мантуров отметил, что гибридные технологии имеют большой потенциал в России. Он сообщил о планах по внедрению гибридных силовых установок для пикапов, что может стать важным шагом к электрификации автопарка. В то же время он подчеркнул, что рынок новых легковых машин в России сейчас в значительной степени зависит от китайского импорта, и правительство будет работать над созданием более выгодных условий для локализации производства.

#экономика #импортозамещение #авиастроение #вэф #денис мантуров
Источник: vedomosti.ru
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