Apple представила новый чип A18 Pro, который стал основой для iPhone 16 Pro и Pro Max. Этот чип, созданный по 3-нм технологии, обещает значительное повышение производительности и энергоэффективности.

Apple продолжает удивлять своих поклонников новыми технологиями, представив флагманские модели iPhone 16 Pro и Pro Max. В центре внимания оказался чип A18 Pro, который использует передовые 3-нм технологии производства от TSMC. Этот чип не только обеспечивает высокую производительность, но и значительно улучшает энергоэффективность, что делает его одним из самых мощных на рынке.

Чип A18 Pro стал настоящей сенсацией благодаря своим впечатляющим характеристикам. Он включает в себя обновленный центральный процессор, графический процессор и нейронный процессор, что гарантирует пользователям молниеносную работу приложений и игр. Apple утверждает, что новый 6-ядерный процессор является «самым быстрым в мире». Он сочетает два ядра высокой производительности и четыре ядра эффективной работы, что позволяет выполнять одни и те же задачи на 15% быстрее, при этом потребляя на 20% меньше энергии.

Не менее важным аспектом является 16-ядерный Neural Engine, который значительно улучшил обработку данных для приложений, связанных с искусственным интеллектом. Он позволяет создавать более сложные модели и выполнять задачи машинного обучения в два раза быстрее, чем его предшественник, чип A16 Bionic.

Графический процессор также получил значительные улучшения. Новый 6-ядерный GPU обеспечивает на 20% большую скорость по сравнению с предыдущим поколением, а поддержка аппаратно-ускоренной трассировки лучей делает графику более реалистичной и детализированной.

Кроме того, A18 Pro включает в себя 17%-ное увеличение пропускной способности системной памяти, что является рекордным показателем для iPhone. Это улучшение позволяет устройству обрабатывать данные быстрее и более эффективно, что особенно заметно при многозадачности и использовании ресурсоемких приложений.

Apple также оптимизировала ускорители машинного обучения, что позволяет чипу A18 Pro выполнять высокопроизводительные вычисления, не нагружая нейронный движок. Это обеспечивает еще большую эффективность и экономию энергии, что важно для пользователей, стремящихся продлить время работы своих устройств без подзарядки.