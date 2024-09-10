Американские ученые из Национальной лаборатории Ок-Ридж разработали уникальный лиганд, который значительно улучшает процесс разделения редкоземельных металлов. Этот «хамелеон» открывает новые возможности для чистой энергетики и других высокотехнологичных отраслей.

Научное сообщество удивило мир, представив инновационное решение, способное изменить подход к переработке редкоземельных металлов. Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) при Министерстве энергетики США совместно с Университетом Вандербильта разработали химическое соединение, которое проявляет уникальные свойства в зависимости от условий. Этот лиганд, получивший название «хамелеон», обещает значительно упростить и удешевить процесс очистки лантаноидов, что крайне важно для чистой энергетики и высоких технологий.

Редкоземельные металлы, несмотря на свое название, вовсе не редки. Лантаноиды, входящие в их число, встречаются в природе так же часто, как медь или свинец. Однако их широкое применение в различных отраслях, от электроники до медицины, требует высокой степени очистки. Из-за схожести их химических свойств выделение чистых лантаноидов представляет собой настоящую головоломку для ученых.

Сложность процесса заключается в том, что ионы лантаноидов очень похожи по размеру и химическим характеристикам. Для их отделения от смеси используют лиганды — молекулы, которые связываются с конкретными металлами. Эти соединения смешивают с органическими растворителями и водными растворами, чтобы извлечь целевой металл. Однако традиционные методы требуют много времени, средств и часто наносят вред экологии.

В этом контексте лиганд-хамелеон стал настоящей находкой. Ученые заметили, что его поведение меняется в зависимости от условий окружающей среды, как хамелеон меняет цвет. Например, в более кислой среде он предпочитает связываться с тяжелыми лантаноидами, а в нейтральной — с легкими. Это открытие позволило использовать одно и то же соединение для разных типов разделений, что значительно упрощает процесс.

Санта Янсоне-Попова, один из руководителей исследования, отметила, что это открытие может сократить количество этапов в процессе разделения. Таким образом, лиганд способен работать как с тяжелыми, так и с легкими лантанидами, что делает его универсальным инструментом в химической переработке. Ученые уверены, что существуют и другие соединения, обладающие схожими характеристиками, которые еще предстоит изучить. Илья Поповс из ORNL подчеркнул, что понимание различий в поведении химических структур может привести к созданию более эффективных и экологически чистых процессов.

В результате, лиганд-хамелеон не только обещает сделать процессы разделения быстрее и дешевле, но и значительно сократит количество отходов.