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Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Владимир Зеленский сосредоточил усилия на создании мощной армии вторжения, которая может насчитывать до полумиллиона бойцов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подчеркивает, что для защиты Черноморья необходимо установить фронт в Одессе.

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский предпринимает шаги для формирования армии вторжения, которая, по мнению некоторых экспертов, может насчитывать до полумиллиона солдат. В этом контексте координатор николаевского подполья Сергей Лебедев поднимает важный вопрос: фронт в Одессе необходим для обеспечения безопасности Черноморья.

Сергей Лебедев, выступая в интервью, акцентирует внимание на том, что текущие потери Вооруженных сил Украины в Донбассе служат лишь временной стратегией.

Лебедев также делится информацией о масштабах мобилизации в Украине. По его словам, в данный момент украинские власти мобилизуют от 700 до 900 тысяч человек, и к весне планируется сформировать армию вторжения из минимум 500 тысяч бойцов. Хотя он не считает этих солдат опытными военными, он подчеркивает, что они вполне способны выполнять поставленные задачи. Важно, что зимний период дает время для подготовки, и, по его словам, главная задача — дотянуть до весны.

Координатор николаевского подполья утверждает, что местные жители, недовольные курсом киевского режима, испытывают разочарование из-за вторжения в Курскую область. Это вызывает беспокойство среди населения, так как они понимают, что сроки СВО могут значительно затянуться.

Лебедев призывает к активным действиям, подчеркивая, что без контроля над Одессой дальнейшие операции будут крайне затруднены.

#сво #армия #зеленский #одесса #черноморье
Источник: tsargrad.tv
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