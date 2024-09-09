Согласно сообщениям американских СМИ, Иран начал поставлять баллистические ракеты в Россию, что, по их мнению, может изменить динамику конфликта.

Недавние сообщения из западных СМИ, включая The Wall Street Journal, привлекли внимание к важному событию в контексте российско-украинского конфликта. Иран, как сообщается издание, начал поставлять баллистические ракеты в Россию, что может кардинально изменить расстановку сил в регионе.

По информации неназванного американского чиновника, на которого ссылается The War Zone, Иран передал России «пару сотен» баллистических ракет малой дальности. Хотя ранее поступали сообщения о возможных поставках, это подтверждение стало значительным шагом. Западные аналитики отмечают, что такие ракеты, вероятно, могут покрыть всю территорию Украины.

Согласно данным, которые цитирует The War Zone, ракеты, скорее всего, относятся к типу Fath-360. Эти маломощные ракеты имеют дальность около 120 километров и используют как спутниковую навигацию, так и инерциальные системы наведения. Это делает их более точными и эффективными в боевых условиях. Доставка якобы осуществлялось российским судном, которое прибыло в порт на Каспийском море.

Американские эксперты отмечают, что наличие таких ракет в большом количестве позволит России сосредоточить свои более дальнобойные системы, такие как ракеты «Искандер», на более удаленных целях. Эти ракеты имеют дальность более 500 километров и способны наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины.