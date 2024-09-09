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Представлен Mercedes-Benz C-Class с чипом Qualcomm и поддержкой интеллектуального вождения L2+
Компания Mercedes-Benz представила новый C-Class с длинной колесной базой, который сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн. Автомобиль оснащен чипом Qualcomm 8295 и предлагает интеллектуальные функции вождения L2+.

Сегодня Mercedes-Benz анонсировала выход нового автомобиля C-Class с длинной колесной базой. С рекомендованной розничной ценой в переводе от 4,2 млн до 5,15 млн руб, этот автомобиль предлагает множество уникальных функций и технологий, которые делают его одним из самых ожидаемых моделей на рынке.

Новый C-Class получил обновленный чип Qualcomm 8295, который значительно улучшает производительность и функциональность автомобиля. Эта технология обеспечивает поддержку интеллектуального вождения L2+, что позволяет автомобилю автоматически менять полосы и безопасно обгонять крупные транспортные средства. Разработанная китайской командой, навигационная система охватывает как национальные автомагистрали, так и городские скоростные трассы, что делает поездки более удобными и безопасными.

Внешний вид автомобиля также претерпел изменения. Новая решетка радиатора в стиле "ночная звезда" придает C-Class современный и стильный вид. Автомобиль комплектуется 17-дюймовыми и 18-дюймовыми колесными дисками, что не только улучшает его внешний вид, но и повышает управляемость на дороге. Каждая деталь дизайна тщательно продумана, чтобы подчеркнуть элегантность и динамичность модели.

Интерьер нового C-Class впечатляет высокими технологиями. Он оснащен модулем связи 5G и интеллектуальной системой взаимодействия MBUX третьего поколения. Эта система включает в себя "голосового помощника, читающего мысли", который стал еще более интуитивным. Новые темы успокаивающих звуков, такие как звук океана и тишина леса, создают атмосферу комфорта во время поездок.

Автомобиль также предлагает уникальную функцию реальной сквозной навигации, которая накладывает виртуальные навигационные индикаторы на реальную дорожную обстановку. Это делает навигацию более понятной и удобной для водителя. Зона беспроводной зарядки в переднем ряду сидений позволяет пользователям легко заряжать свои устройства, не отвлекаясь от дороги.

Под капотом нового C-Class скрывается рядный четырехцилиндровый двигатель M254, который работает в сочетании с 48-вольтовой интеллектуальной моторной системой ISG второго поколения. Маломощная версия с двигателем 1,5Т развивает 125 киловатт, а усиленная версия — 150 киловатт. Также представлена подключаемая гибридная версия, достигающая общей пиковой мощности 250 киловатт и обеспечивающая запас хода на чисто электрической энергии до 105 километров по стандартам WLTC.

#технологии #автомобиль #mercedes-benz #c-class
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