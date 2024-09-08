Qualcomm, Samsung и Google объявили о начале сотрудничества для разработки умных очков смешанной реальности. Эти технологии обещают стать следующим шагом в эволюции носимых устройств, стремясь сделать их столь же привычными, как смартфоны.

Недавнее объявление генерального директора Qualcomm Криштиану Амона о партнерстве с Google и Samsung привлекло внимание техномира. Целью этого сотрудничества является создание умных очков смешанной реальности, которые могут изменить представление о носимых устройствах. Несмотря на то что умные очки не стали массовым товаром, как смартфоны, компании продолжают вкладывать средства в их разработку, надеясь создать продукт, который станет неотъемлемой частью повседневной жизни.

Идея умных очков не нова. На протяжении последних лет мы наблюдаем попытки различных компаний внедрить эту технологию в повседневность. Однако, несмотря на все старания, такие устройства, как Google Glass и очки Ray-Ban от Meta, не смогли завоевать массовую популярность. Криштиану Амон отметил, что, хотя общественное восприятие таких технологий остается неоднозначным, это не остановило гигантов отрасли от продолжения инвестиций в исследования и разработки.

Сотрудничество Qualcomm, Google и Samsung предполагает создание нового устройства, которое будет исследовать смешанную реальность. В отличие от виртуальной реальности, которая полностью погружает пользователя в цифровую среду, смешанная реальность накладывает цифровые элементы на реальный мир. Это открывает новые возможности для взаимодействия с окружающей средой, позволяя пользователям получать информацию и развлечения в одном пакете.

Амон подчеркнул, что новая разработка будет связана со смартфонами, что, по его мнению, сделает устройство более доступным и удобным для пользователей. "Мы стремимся создать продукт, который станет компаньоном для вашего телефона", — отметил он. Это означает, что пользователи смогут использовать свои смартфоны для управления функциями очков, что значительно упростит взаимодействие с устройством.

Одним из ключевых компонентов нового устройства станет процессор Snapdragon AR1 Gen 1, специально разработанный для умных очков. Этот чип позволит запускать приложения с использованием искусственного интеллекта, что, как предполагается, добавит дополнительный уровень функциональности. Амон пояснил, что ИИ будет работать как на самом устройстве, так и в облаке, создавая уникальный опыт для пользователей.

"Наша цель — сделать так, чтобы очки не отличались от обычных солнцезащитных очков", — добавил Амон. Это амбициозное заявление подразумевает, что разработчики стремятся к созданию устройства, которое будет легким, стильным и удобным в носке, чтобы пользователи не чувствовали себя неловко, используя их в общественных местах.