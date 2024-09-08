Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало четыре патента Tesla, касающиеся беспроводной зарядки автомобилей. Это открытие указывает на возможное внедрение технологий магнитного резонанса для зарядки электромобилей в будущем.

Ведомство по патентам и товарным знакам США раскрыло четыре патента Tesla, связанные с беспроводной зарядкой автомобилей, которые показывают, что автомобили Tesla, как ожидается, смогут реализовать беспроводную зарядку на основе магнитного резонанса и другие решения в будущем.

Ранее Tesla не была заинтересована в добавлении возможностей беспроводной зарядки в свои электромобили. В конце концов, зарядка автомобиля с помощью традиционного зарядного кабеля не является особенно обременительной и трудоемкой задачей, и компания склонялась к использованию автономных роботизированных манипуляторов, а не беспроводной зарядки для задач автономной зарядки автомобиля, но недавно ситуация изменилась.

Tesla относительно недавно добавила «интерфейс индуктивного зарядного устройства» к аккумуляторному блоку своего Cybertruck, чтобы соответствовать будущим устройствам беспроводной зарядки.

Tesla также ранее показала рендер домашней зарядной станции, основанной на технологии беспроводной зарядки. Стиль беспроводной зарядной станции хорошо виден на снимке. Стоит отметить, что Tesla ненадолго до того приобрела начинающую компанию, занимающуюся беспроводной зарядкой, а затем продала ее, но сохранила часть сотрудников.