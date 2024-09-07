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Acer запускает игровые мониторы с технологией NVIDIA G-SYNC Pulsar
Компания Acer представила два новых игровых монитора Predator, оснащенных передовой технологией NVIDIA G-SYNC Pulsar. Эти дисплеи обещают улучшить качество изображения и уменьшить размытие, что станет настоящим подарком для геймеров.

В мире компьютерных игр, где каждая миллисекунда имеет значение, компании постоянно стремятся предложить игрокам самые современные технологии. 4 сентября 2024 года Acer сделала шаг вперед, представив два новых 27-дюймовых монитора Predator, которые обещают изменить правила игры благодаря технологии NVIDIA G-SYNC Pulsar.

Технология G-SYNC Pulsar, анонсированная NVIDIA в начале этого года, представляет собой значительное обновление существующей системы G-SYNC. Она призвана минимизировать задержки, улучшить четкость движения и сократить размытие, что особенно важно для игроков, предпочитающих динамичные и конкурентные игры. Благодаря партнерству NVIDIA с MediaTek, новая технология теперь доступна для более широкого круга мониторов, что делает ее доступной для всех геймеров.

Что же такое Pulsar? Эта технология представляет собой усовершенствованный вариант переменной частоты обновления (VRR), который обеспечивает невероятную четкость при быстром движении. Это значит, что игроки смогут наслаждаться более плавным игровым процессом, не теряя ни секунды на размышления о задержках. Например, в игре, где важна каждая доля секунды, такая четкость может стать решающим фактором.

Первый из новых мониторов, Predator XB273U F5, обещает стать настоящей находкой для геймеров. С разрешением 2560 x 1440 (QHD) и частотой обновления 360 Гц, этот монитор заявляет о себе как о лидере среди игровых дисплеев. Acer утверждает, что он обеспечит в четыре раза более эффективную четкость движения по сравнению с предыдущими моделями. Это означает, что даже самые быстрые и динамичные сцены будут выглядеть невероятно четко и реалистично.

Второй монитор, XB273K V5, предлагает разрешение 3840 x 2160 (4K UHD) и частоту обновления 160 Гц. Он также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, что делает его универсальным решением для различных игровых платформ. Кроме того, у XB273K V5 есть опция повышенной частоты обновления, которая позволяет увеличить частоту до 320 Гц при снижении разрешения до 1920 x 1080 (HD). Это может быть особенно полезно для геймеров, стремящихся к максимальной производительности в играх.

Ожидается, что Predator XB273K V5 поступит в продажу в Северной Америке в четвертом квартале 2024 года по цене от $499,99. Что касается XB273U F5, то его цена будет начинаться от $899, но точная дата выхода на рынок пока не раскрыта.

#nvidia #acer #игровые мониторы #predator #g-sync pulsar
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valderm
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вот чудик, причем тут вертикальная синхронизация и энергопотребление? время отклика всех устройств должно быть минимальным хоть при 100 FPS, хоть при 300 FPS - иначе бесполезняк
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denacifikator
18:44
естественно,но других вариантов,тут нет уже.Главное щас не проворонить ещё одно наступление всушников,этой осенью будет где-то.
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Китя
18:43
Наши тоже гибнут. 1 к 2. быстрее это всё закончилось.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
denacifikator
18:37
всушники будут делать прорыв ещё один,этой осенью где-то,тяжёлых то танков они на курскую область,не пускали на прорыв,значит где-то готовят,они ещё одно наступление.
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ExtenZ
18:37
що за бред пишет этот агент 5-колонны ?
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Эх вот бы сейчас заказывать товар доставкой вслепую и надеяться на идеальный товар, вместо того чтобы придти в магазин и сто раз осмотреть и убедиться в качестве, учитывая стоимость 4090.
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denacifikator
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Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
denacifikator
18:18
теперь,сперва до атлантики всё подзачистят,а там будет видно,колоть ли биг-бен.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
Alxndr
18:09
Интересный эксперимент, но в принципе давно известно, что тесты от GameGPU примерно тождественны тестам незабвенного Феникса. Все тот же Excel )))
Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
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