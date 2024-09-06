Новая многопользовательская игра Deadlock от Valve преодолела отметку в 170 000 одновременных игроков, несмотря на отсутствие официальной рекламы и трейлеров. Успех проекта объясняется сарафанным радио и положительными отзывами игроков.

Компания Valve вновь привлекла внимание геймеров, выпустив новую многопользовательскую игру под названием Deadlock. Несмотря на отсутствие официальных анонсов, трейлеров и даже скриншотов, игра уже успела собрать более 170 000 одновременных игроков. Успех Deadlock стал возможен благодаря сарафанному радио и интересу сообщества, что подчеркивает уникальность и привлекательность данного проекта.

Deadlock — это многопользовательский шутер от третьего лица, который сочетает в себе элементы MOBA, напоминающие DOTA 2, с динамичным экшеном, характерным для таких игр, как Overwatch и Team Fortress. Игра находится в разработке уже некоторое время, и Valve решила сделать ее доступной для ограниченного круга игроков через закрытое альфа-тестирование. Это решение позволило создать интерес и повысить уровень ожидания среди поклонников.

Согласно данным SteamDB, Deadlock достиг впечатляющего пика в 171 490 одновременно играющих пользователей, что делает ее одной из самых популярных игр на платформе. Это число выделяет Deadlock на фоне других проектов, даже несмотря на то, что игра все еще находится на ранней стадии разработки. Учитывая, что Valve известна своими культовыми играми, такими как Half-Life и Portal, ожидания от нового проекта были высокими, и Deadlock, похоже, оправдывает их.

Интересно, что Valve не делала никаких громких заявлений о Deadlock. На странице игры в Steam (не для РФ) представлена лишь краткая анимация и минимальная информация о проекте, что делает успех игры еще более удивительным. Отсутствие маркетинга и официальных материалов не помешало зарубежных геймерам активно делиться кодами доступа и впечатлениями друг с другом, что способствовало распространению информации о Deadlock.

Положительные отзывы о геймплейных механиках и разнообразии игровых персонажей быстро распространились в социальных сетях и на форумах, что привлекло еще больше игроков. Уникальная механика, основанная на развитии персонажей и командной игре, позволяет игрокам находить свой стиль и подход к игровому процессу, что, безусловно, является одним из факторов успеха.