Xockets подала в суд на Nvidia и Microsoft, обвиняя их в нарушении патентов DPU и создании монопольного альянса.

Компания Xockets подала в суд на Nvidia и Microsoft, обвиняя их в нарушении патентов на процессоры данных (DPU) и создании монопольного альянса для снижения лицензионных сборов.

Xockets, занимающаяся разработкой сетевой инфраструктуры, утверждает, что ее патенты на DPU, созданные соучредителем Парином Далалом в 2012 году, были нарушены двумя технологическими гигантами — Nvidia и Microsoft. Патенты на DPU, обеспечивающие разгрузку данных в облачных вычислениях, стали важным элементом для масштабируемых решений в области искусственного интеллекта. С момента подачи первой заявки на патент в 2012 году, Xockets накопила ряд патентов, которые, по ее мнению, нарушаются текущими продуктами Nvidia, такими как DPU BlueField и ConnectX.

Ситуация усугубляется тем, что после приобретения компании Mellanox, ранее обвиненной в нарушении патентов Xockets, Nvidia стала новым нарушителем. Это создает уникальную динамику на рынке, где Xockets пытается защитить свои интересы, в то время как Nvidia и Microsoft продолжают развивать свои технологии, опираясь на DPU.

Одним из наиболее интересных аспектов дела является утверждение Xockets о создании монопольного альянса между Nvidia и Microsoft через компанию RPX, занимающуюся управлением патентными рисками. Это сотрудничество, по мнению Xockets, направлено на снижение лицензионных сборов для крупных компаний, что ставит малые и средние предприятия в невыгодное положение. Xockets утверждает, что такие действия могут привести к дальнейшему ухудшению конкурентной среды и ограничению инноваций в облачных технологиях.

Кроме того, DPU, разработанные Xockets, играют ключевую роль в обучении больших языковых моделей, что делает их особенно ценными на фоне растущего интереса к искусственному интеллекту. В условиях, когда компании стремятся оптимизировать свои вычислительные ресурсы, такие патенты становятся критически важными для обеспечения конкурентоспособности на рынке.

Xockets также подчеркивает, что Nvidia, используя свои DPU, фактически монополизировала рынок серверов с AI-GPU, что ставит под угрозу развитие альтернативных технологий и подходов. Это создает потенциальные риски для экосистемы, где инновации могут быть подавлены из-за доминирования нескольких крупных игроков.

Если Xockets добьется успеха в суде, это может привести к значительным изменениям на рынке облачных технологий и AI. Возможные компенсации за ущерб могут стать весомым ударом для Nvidia и Microsoft, что, в свою очередь, может вынудить их пересмотреть свои стратегии в отношении лицензирования и патентов.