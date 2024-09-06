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Intel рассматривает возможность продажи своей доли в компании по производству беспилотных авто
Intel может продать свою долю в компании Mobileye, занимающейся беспилотными автомобилями, из-за финансовых трудностей.

По информации агентства Bloomberg, Intel рассматривает возможность продажи своей доли в израильской компании Mobileye, которая занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей. Эта новость приходит на фоне ухудшающихся финансовых показателей Mobileye и предстоящего заседания совета директоров, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги в этом направлении.

Intel приобрела Mobileye в 2017 году за $15,3 миллиарда, стремясь укрепить свои позиции на рынке автономных технологий. Однако в 2022 году компания решила вывести Mobileye на фондовый рынок, что также стало важным шагом для повышения прозрачности и привлечения инвестиций. Тем не менее, ситуация на рынке электромобилей изменилась, и Mobileye столкнулась с рядом проблем, включая замедление темпов роста и высокие запасы у клиентов.

В результате этих факторов у Mobileye наблюдаются убытки два года подряд, что негативно сказалось на ее финансовых прогнозах. В августе компания значительно снизила свои ожидания по выручке, что вызвало беспокойство среди инвесторов. На фоне этих трудностей акции Mobileye потеряли около 71% своей стоимости в этом году, что привело к снижению рыночной капитализации до $10,24 миллиарда.

На данный момент Intel владеет 88% акций Mobileye и имеет возможность продать их как на открытом рынке, так и через соглашения с третьими сторонами. Это может стать значительным шагом для компании, учитывая текущие финансовые реалии. Интересно, что Intel также изучает варианты для своей бизнес-группы NEX Network and Edge, которая в прошлом году принесла выручку в $5,8 миллиарда, но также столкнулась с серьезными трудностями, сократившись почти на треть.

Предстоящие обсуждения на совете директоров Mobileye могут стать решающими для будущего компании. Intel еще не приняла окончательного решения относительно продажи доли в Mobileye или других бизнес-единицах, однако текущие условия на рынке заставляют компанию пересмотреть свои стратегии.

#intel #mobileye #беспилотные автомобили
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