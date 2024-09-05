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ВВС США пересматривают концепцию боевого самолета шестого поколения
ВВС США пересматривают ключевые требования к новому боевому самолету шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance. Американские генералы подчеркивают важность гибкости и интеграции новых технологий для достижения воздушного превосходства.

По информации The War Zone, на пресс-конференции Министерства обороны, прошедшей в этом месяце, высокопоставленные представители ВВС США обсудили пересмотр требований к новому боевому самолету шестого поколения в рамках инициативы Next Generation Air Dominance (NGAD). Генерал Джеймс Слайф и помощник министра ВВС Эндрю Хантер акцентировали внимание на необходимости переосмысления концепции, чтобы учесть новые технологии и изменяющиеся угрозы в современном мире.

ВВС США приостановили свои планы по разработке тактического самолета шестого поколения из-за бюджетных ограничений и необходимости уточнить основные требования. Генерал Слайф заявил, что служба возвращается к основам, чтобы определить, как лучше всего достичь превосходства в воздухе. Он подчеркнул, что существует разница между вопросами о том, как вести боевые действия в сложной среде, и тем, как создать пилотируемый истребитель.

Слайф отметил, что технологический прогресс движется быстрее, чем ожидалось, и это открывает новые возможности, которые не были учтены в первоначальных планах. Он выразил сомнение в том, что текущие концепции боевого самолета NGAD являются оптимальными для взаимодействия с новыми флотами беспилотников Collaborative Combat Aircraft (CCA), которые также находятся в разработке.

Изначально идея боевого самолета NGAD возникла как замена F-22 Raptor и была частью более широкой программы, связанной с Министерством обороны. Однако с течением времени проект стал более сложным и дорогим. Генерал Слайф подчеркнул, что важно не просто создавать самолет, а разрабатывать целую систему, способную выполнять поставленные задачи.

Генералы также обсудили итеративный подход к разработке CCA, который позволяет включать идеи от различных компаний и адаптировать их в процессе создания. ВВС стремятся привлекать широкий круг поставщиков для обеспечения необходимой поддержки и технологий. Хантер отметил, что важно не игнорировать перспективные идеи, которые могут возникнуть в ходе разработки.

Кроме того, генерал Дэвид Оллвин, начальник штаба ВВС, говорил о необходимости адаптивного подхода к разработке новых самолетов. Он акцентировал внимание на том, что будущее требует создания систем, способных быстро реагировать на изменяющиеся угрозы, а не фиксированных решений, которые могут устареть.

В контексте обсуждения будущего боевого самолета NGAD также поднимались вопросы о финансировании. Бюджетные ограничения создают давление на планы модернизации, и эксперты предупреждают о возможных сложностях с реализацией амбициозных программ. Прогнозы показывают, что стоимость одного самолета NGAD может достигать 250 миллионов долларов, что значительно выше стоимости F-35.

Несмотря на неопределенность в будущем проекта, ВВС США продолжают работать над созданием эффективной системы, которая сможет справляться с новыми вызовами. Генерал Слайф заявил, что служба не исключает возможности возвращения к предыдущим концепциям, но при этом готова адаптироваться к новым условиям и требованиям.

Из статьи опубликованной в The War Zone можно сделать вывод, что будущее боевого самолета NGAD остается под вопросом, но американским военным ясна необходимость гибкости и интеграции новых технологий. ВВС США стремятся создать систему, которая будет соответствовать современным требованиям и обеспечивать воздушное превосходство в условиях быстро меняющегося мира.

#ввс сша #ngad #боевой самолет
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