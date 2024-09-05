Huawei представила тизер нового складного телефона Mate XT, который отличается уникальным дизайном. Ожидается, что устройство будет официально представлено 10 сентября и станет прорывом в мире мобильных технологий.

Тизерное видео Huawei Mate XT подчеркивает уникальную тройную складную конструкцию нового устройства. При раскрытии Mate XT превращается в тонкий и стильный смартфон с внушительным экраном, который, по предварительным данным, достигает 10 дюймов в разложенном состоянии. Это значительно больше, чем у традиционных складных телефонов, что делает его функциональность схожей с планшетом. Устройство также будет поддерживать работу со стилусом, что открывает новые возможности для пользователей.

Huawei Mate XT в разложенном виде

Дизайн задней панели Mate XT вдохновлен моделью Mate 60 RS Ultimate Design. Он включает в себя восьмиугольный модуль камеры с перископическим телеобъективом. Задняя панель отделана веганской кожей, а логотипы Huawei и Ultimate Design добавляют элегантности. Этот подход к дизайну подчеркивает стремление компании к сочетанию эстетики и функциональности.

Несмотря на сложный механизм складывания, Huawei удалось достичь впечатляющей толщины устройства менее 5 мм в разложенном состоянии. В сложенном виде Mate XT выглядит как обычный смартфон, что делает его удобным для повседневного использования.

Хотя Huawei еще не раскрыла полные технические характеристики Mate XT, согласно утечкам, телефон будет работать на новом чипсете Kirin 9-й серии. Это обещает высокую производительность и эффективное управление ресурсами, что является важным аспектом для современных смартфонов.

Ожидается, что Mate XT будет доступен в ограниченном количестве, так как это первый складной телефон компании. По предварительным прогнозам, цена устройства может составить около $2000. Это делает его доступным для узкого круга покупателей, заинтересованных в передовых технологиях и уникальном дизайне.

Генеральный директор Huawei Ричард Ю отметил, что разработка Mate XT заняла целых пять лет. Он считает, что этот смартфон стал самым прорывным продуктом компании на сегодняшний день, устанавливающим новые стандарты для будущих мобильных устройств. Официальная презентация Mate XT запланирована на 10 сентября, и многие ожидают, что это событие станет значимым моментом в истории мобильных технологий.