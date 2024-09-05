Чипы, способные обрабатывать данные с невероятной скоростью, могут радикально изменить наш опыт использования интернета.

В последние годы мы стали свидетелями стремительного развития технологий связи, и будущее обещает быть еще более захватывающим. Новые исследования в области терагерцовых коммуникационных технологий открывают путь к созданию сверхбыстрого интернета, который обеспечит надежные соединения даже в самых многолюдных местах. Эти достижения становятся основой для следующего поколения сетей — 6G, которое, по прогнозам, будет развернуто к 2030 году.

Терагерцовые волны представляют собой относительно незанятую часть электромагнитного спектра, находящуюся между микроволнами и инфракрасным излучением. Эти частоты обладают уникальной способностью передавать большие объемы данных, что делает их особенно подходящими для приложений, требующих интенсивной обработки информации. Исследования, проведенные группой инженеров, занимающихся фотоникой, привели к созданию кремниевого топологического формирователя луча, который был недавно описан в журнале Nature.

Чип, разработанный командой, способен принимать терагерцовые сигналы и разделять их на 54 меньших потока, которые затем направляются через 184 миниатюрных канала. Каждый из этих каналов может передавать данные со скоростью от 40 до 72 гигабит в секунду, что значительно превышает возможности современных сетей 5G. Такой подход позволяет обеспечить высокоскоростную передачу информации, что особенно важно в условиях растущей нагрузки на существующие радиочастоты.

Многоканальный кремниевый чип с ТГц-топологическим формирователем луча для беспроводной связи от 6G до XG

Одной из ключевых особенностей нового чипа является его способность формировать мощные и сфокусированные лучи, охватывающие все 360 градусов вокруг устройства. Это означает, что любое беспроводное устройство, находящееся в пределах досягаемости маршрутизатора, будет иметь возможность получать высокоскоростной сигнал, что существенно улучшает качество соединения. В ходе экспериментов команда продемонстрировала возможность разделения входного сигнала потокового HD-видео на четыре отдельных луча.

Однако терагерцовые волны имеют свои ограничения, в частности, меньший радиус действия по сравнению с низкочастотными сигналами. Для решения этой проблемы разработаны терагерцовые формирователи луча, которые позволяют точно направлять сигналы, обеспечивая их доставку без потерь. Этот целенаправленный подход не только увеличивает диапазон сигнала, но и улучшает его качество на больших расстояниях, что крайне важно в условиях растущего числа подключенных устройств.

Потенциальные применения терагерцовых чипов формируют будущее связи. Например, загрузка фильма в качестве 4K может занять всего несколько секунд, в то время как поддержка виртуальной и дополненной реальности станет реальностью без задержек. Более того, эти технологии могут привести к появлению голографической связи в реальном времени, где люди будут выглядеть как живые голограммы.

В области умных городов терагерцовые чипы могут обеспечить эффективное управление транспортными системами и реагирование на чрезвычайные ситуации. В здравоохранении они могут позволить проводить удаленные операции, где хирурги управляют роботизированными инструментами издалека. Эти достижения могут стать значительным шагом к созданию более быстрого и надежного интернета, который изменит нашу повседневную жизнь.