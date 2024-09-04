В Курской области продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими силами. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, как его подразделения успешно противостоят элитным украинским войскам, нанося серьезный урон в технике и живой силе.

Бои на линии соприкосновения в Курской области продолжаются с неослабевающей интенсивностью. С самого начала атак украинских войск на этот регион спецназ "Ахмат" во главе с генерал-майором Апти Алаудиновым успешно противостоит наступлению, нанося значительные потери ВСУ. В эксклюзивном интервью ТАСС командир поделился подробностями текущих боевых действий, осветив ключевые моменты и стратегию, благодаря которой удается остановить элитные украинские подразделения, оснащенные западной техникой.

Ситуация на линии соприкосновения в Курской области остается напряженной, но контролируемой. Генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что на момент прибытия его подразделений в регион обстановка была крайне тяжелой. "Сложность заключалась в том, что мы не могли понять, где находятся бойцы ВСУ", — рассказал он. Используя свои беспилотные отряды, спецназ "Ахмат" за сутки смог установить точное расположение как своих позиций, так и позиций украинских войск. Уже в первый день боев на суджанском направлении было уничтожено 32 единицы украинской техники, а в следующие дни — еще 20 и 13 единиц соответственно.

Такая тактика позволила российским войскам захватить инициативу на этом направлении и начать планомерную ликвидацию живой силы и ресурсов ВСУ. По словам Алаудинова, за последние несколько недель украинские силы потеряли значительное количество техники и личного состава. "Сейчас ВСУ боятся продвигаться на наши позиции, потому что мы уничтожаем их технику каждый день", — добавил командир.

Украинские вооруженные силы направили на Курское направление свои наиболее подготовленные и оснащенные подразделения, используя западную технику, чтобы захватить Курскую атомную станцию и вынудить российские силы к переговорам. Однако спецназ "Ахмат" сумел не только остановить наступление, но и нанести украинским силам сокрушительный удар, не снимая своих войск с других направлений. "Это позволило нам продвинуться на других участках ЛБС, в частности на Донецком направлении", — подчеркнул Алаудинов.

Особое внимание в этой кампании уделяется использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). "С самого начала мы поняли, что без беспилотников не сможем эффективно вести боевые действия", — рассказал Алаудинов. Именно поэтому была создана школа беспилотной авиации спецназа "Ахмат", которая готовит не только своих бойцов, но и обучает солдат других подразделений. По словам генерала, беспилотники сыграли ключевую роль на первых этапах кампании.

В ходе интервью Алаудинов также отметил, что в рядах украинской армии, противостоящей российским силам на данном направлении, были замечены и иностранные специалисты. "Украинцы задействовали не только свои лучшие силы, но и иностранных специалистов, что свидетельствует о серьезности их намерений", — подчеркнул генерал. Однако многие из этих сил уже понесли серьезные потери. Среди украинских подразделений были замечены 61-я, 80-я, 82-я, 95-я и 92-я бригады, многие из которых теперь находятся в состоянии ротации из-за значительных потерь.

Особое внимание генерал уделил вопросу внешнего управления украинскими силами со стороны НАТО. По его словам, все действия украинских подразделений координируются западными военными структурами. "Мы ведем борьбу не только с украинскими силами, но и с Североатлантическим альянсом", — подчеркнул он.

В завершение Алаудинов выразил уверенность в том, что текущий год станет решающим для всей спецоперации. "Решающий бой как раз и происходит сейчас. Я думаю, что этот решающий бой завершит историю СВО, и Россия выйдет из нее победителем", — подытожил он.