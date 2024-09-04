Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение о намерениях на поставку 238 самолетов. Это соглашение, оформленное на Восточном экономическом форуме, включает различные модели, которые будут поставлены в период с 2027 по 2032 годы.

На Восточном экономическом форуме было подписано важное соглашение между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Этот документ определяет условия поставки 238 российских самолетов, включая как ближнемагистральные, так и региональные модели.

Соглашение, заключенное между ГТЛК и ОАК, стало знаковым событием для отечественного авиастроения. В рамках этого документа предусмотрена поставка 132 ближнемагистральных самолетов «Суперджет», 65 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 и 41 среднемагистрального самолета Ту-214. Эти модели были выбраны с учетом потребностей российских авиакомпаний и запросов на обновление флота.

Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что компания играет важную роль в рамках нового национального проекта «Промышленность». ГТЛК уже зарекомендовала себя как квалифицированный заказчик авиационной техники и активно работает над развитием региональной авиации. Дитрих подчеркнул, что их усилия направлены не только на обновление флота, но и на достижение технологического суверенитета в условиях текущих экономических реалий.

Юрий Слюсарь, генеральный директор ОАК, также акцентировал внимание на том, что соглашение создает долгосрочный механизм финансирования поставок новой авиационной техники через государственную лизинговую компанию. Это позволит удовлетворить потребности авиакомпаний в современных отечественных самолетах, что, в свою очередь, будет способствовать реализации стратегии импортозамещения. Слюсарь подчеркнул, что поставка более двухсот самолетов различной вместимости и дальности обеспечит транспортную доступность и связанность регионов России.

Одним из ключевых аспектов соглашения является возможность финансирования сделок с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это позволит установить льготные лизинговые ставки для российских авиаперевозчиков, что сделает новые самолеты более доступными для эксплуатации. Такой подход может значительно снизить финансовую нагрузку на авиакомпании, что особенно важно в условиях экономической нестабильности.

Соглашение также предусматривает, что количество поставляемых воздушных судов может быть скорректировано в зависимости от Комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года. Это открывает дополнительные возможности для адаптации плана в соответствии с изменениями в потребностях рынка и развитием технологий.