OpenAI Japan объявила о запуске нового плана GPT Next, который обещает кардинальные изменения в производительности искусственного интеллекта. Ожидается, что новая модель Orion значительно превзойдет возможности предшественников.

На саммите KDDI в Японии генеральный директор OpenAI Japan Тадао Нагасаки представил амбициозный план компании по запуску новой модели искусственного интеллекта под названием GPT Next. Эта инициатива, запланированная на 2024 год, обещает не только значительное улучшение функциональности, но и кардинальные изменения в подходах к разработке ИИ.

Тадао Нагасаки, возглавивший OpenAI Japan в апреле 2024 года, подчеркнул, что предстоящая модель GPT Next будет в 100 раз производительнее своих предшественников, GPT-3 и GPT-4. По его словам, несмотря на то, что производительность последних двух моделей была довольно близка, новый проект открывает совершенно новые возможности для развития технологий искусственного интеллекта. Нагасаки отметил, что в отличие от традиционного программного обеспечения, где улучшения происходят постепенно, ИИ развивается с геометрической прогрессией, что делает его возможности поистине уникальными.

The Information сообщает, что OpenAI в настоящее время разрабатывает две новые системы искусственного интеллекта: модель ИИ «Strawberry» в основном улучшает возможности в таких областях, как математика и программирование, а «Orion» может стать истинным преемником GPT-4, став, таким образом, «GPT Next».