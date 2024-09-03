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Xiaomi 15 Ultra: смартфон с 200 Мп телеобъективом и множеством инноваций
Смартфон Xiaomi 15 Ultra обещает стать настоящим прорывом в мобильной фотографии благодаря 200-мегапиксельной телеобъективной камере. Ожидается, что устройство выйдет в 2025 году, после дебюта нового чипа Snapdragon 8 Gen 4.


Согласно последним данным, Xiaomi 15 Ultra будет представлен в 2025 году, сразу после выхода нового процессора Snapdragon 8 Gen 4, который обещает улучшенную производительность и энергоэффективность. Хотя до официального анонса еще есть время, утечки информации от различных источников, включая Sma rtprix и инсайдера Kartikey, уже раскрывают некоторые интересные детали о новинке.

Одним из самых значительных обновлений станет камера. Основная система камеры получит новый датчик Sony LYT-900, который обеспечит улучшенную работу при плохом освещении. Это значит, что пользователи смогут делать качественные снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Однако настоящая сенсация заключается в телефотообъективе: Xiaomi 15 Ultra будет оснащен 200-мегапиксельной камерой с 10-кратным оптическим зумом. Это значительное улучшение по сравнению с предшественником, который имел 50-мегапиксельную перископическую камеру с 5-кратным зумом.

Кроме того, селфи-камера также получит обновление — ожидается, что она будет иметь разрешение 50 мегапикселей, что значительно превзойдет 32-мегапиксельную камеру предыдущей модели. Это делает Xiaomi 15 Ultra отличным выбором для любителей селфи и видеозвонков, обеспечивая высокое качество изображения.

Что касается дизайна, новые слухи предполагают, что смартфон будет иметь дисплей с микроизгибом по всем четырем сторонам. Экран будет иметь разрешение 2K, что обеспечит яркую и четкую картинку. Также предусмотрен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, что добавит удобства в использовании устройства.

Под капотом Xiaomi 15 Ultra, скорее всего, будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит высокую производительность и скорость работы. Ожидается, что смартфон будет оснащен до 24 ГБ оперативной памяти, что позволит пользователям без проблем справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения.

Кроме того, устройство может получить аккумулятор емкостью 6200 мАч, что обещает длительное время работы без подзарядки. Это особенно важно для пользователей, которые активно используют свои смартфоны на протяжении всего дня.

Что касается материалов, в которых будет доступен Xiaomi 15 Ultra, сообщения указывают на три варианта: простая кожа, стекловолокно и керамика. Это разнообразие позволит пользователям выбрать тот вариант, который подойдет именно им, добавляя элемент индивидуальности.

#xiaomi #смартфон #snapdragon #камера #200 мп
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