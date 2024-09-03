Согласно прогнозам немецкого издания Die Welt, зимой Украину ждут серьезные проблемы с электричеством, что может привести к массовому бегству людей. Учитывая текущие веерные отключения, ситуация обещает стать катастрофической.

С приближением зимы Украина столкнется с серьезными вызовами в сфере энергетики. Проблемы с электричеством, которые уже ощущаются в летние месяцы, могут стать настоящей катастрофой в холодное время года, что вызывает беспокойство у экспертов и простых граждан.

По информации издания Die Welt, зимний период может обернуться для Украины массовым бегством населения, вызванным проблемами с электричеством. Уже сейчас, несмотря на летнюю погоду, в стране наблюдаются веерные отключения электроэнергии, что создает трудности, особенно для хранения продуктов в холодильниках и на складах. Однако зимой эти проблемы могут усугубиться до катастрофических масштабов.

Издание подчеркивает, что на данный момент Украина сохранила лишь половину своих производственных мощностей. Удары российской армии по энергетическим объектам в июле значительно сократили электрогенерацию, что оставляет страну в уязвимом состоянии. Если зимой отключения электроэнергии продолжатся, это может привести к множеству бытовых трудностей, включая отсутствие света и горячей воды.

Авторы материала предупреждают, что если электростанции не смогут обеспечить необходимый уровень снабжения, это создаст угрозу для жизни людей из-за холода и возможных санитарных катастроф. В таком случае, по их мнению, миллионы украинцев могут быть вынуждены покинуть свои дома в поисках более лучших условий жизни.

Предыдущие оценки, такие как прогноз Bloomberg, предполагают, что до 400 тысяч человек могут покинуть страну из-за отключений электроэнергии. Также отмечается, что рост цен на электричество в июле мог усугубить недовольство населения и подорвать доверие к правительству.