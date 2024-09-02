OpenAI анонсировала разработку своего первого чипа искусственного интеллекта, который будет изготовлен на новом технологическом узле A16 компанией TSMC. Этот чип станет основой для новой службы преобразования текста в видео под названием Sora.

OpenAI, известная своими прорывными разработками в области искусственного интеллекта, сделала значительный шаг вперед, анонсировав свой первый собственный чип. Этот чип будет изготовлен на новом технологическом узле A16 компанией TSMC.

Согласно последним данным, OpenAI будет использовать передовые технологии TSMC для производства своего нового чипа ИИ. Этот чип будет играть ключевую роль в поддержке новой службы преобразования текста в видео, известной как Sora. Ожидается, что Sora станет важным коммерческим продуктом для OpenAI, что также будет способствовать усилению позиций Apple на рынке искусственного интеллекта.

Чип, разработанный OpenAI, обещает значительно ускорить обработку данных, необходимую для работы Sora. Поскольку преобразование текста в видео требует обработки больших объемов информации, наличие мощного чипа станет критически важным для достижения высоких показателей производительности.

Согласно сообщениям, новый чип также будет способствовать развитию технологий высокоскоростной передачи данных и кремниевой фотоники. Это может привести к значительному увеличению скорости передачи данных, что очень важно для эффективной работы сервисов, использующих ИИ. Специалисты отмечают, что такие улучшения могут стать основой для новых приложений и услуг в сфере сетевых технологий.

Apple, как крупный партнер OpenAI, активно интегрирует технологии ИИ в свои продукты. Ожидается, что успех нового чипа поможет компании Apple в реализации ее собственных проектов, связанных с искусственным интеллектом. Apple также рассматривает возможность участия в новом раунде финансирования OpenAI, что дополнительно укрепляет их сотрудничество.

С учетом того, что преобразование текста в видео требует высоких объемов данных, OpenAI и TSMC должны будут обеспечить соответствующие улучшения для достижения необходимых результатов. Это будет способствовать не только успеху Sora, но и развитию других технологий, связанных с обработкой данных и ИИ.