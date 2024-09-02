В августе доллар подорожал на 5,9%, достигнув 91,1868 рубля. Эксперты предсказывают, что в сентябре возможно укрепление рубля благодаря повышению ключевой ставки и началу налогового периода.

Сентябрь 2024 года может стать решающим для курса рубля, особенно после роста доллара в августе, когда он подорожал на 5,9%. По мнению экспертов, предстоящие события, такие как заседание Центрального банка и налоговый период, могут оказать значительное влияние на валютный рынок.

По итогам августа курс доллара составил 91,1868 рубля. Это значительное повышение вызвало беспокойство среди аналитиков, которые традиционно рассматривают август как месяц нестабильности на валютном рынке. Финансовый консультант Юлия Кузьмина отмечает, что хотя август часто ассоциируется с резкими колебаниями курсов, текущие изменения не являются аномальными по сравнению с предыдущими годами. Она подчеркивает, что после введения кризисных мер и санкций, экономика демонстрирует признаки стабилизации.

Сентябрь обещает быть более стабильным. 13 числа ожидается заседание Центрального банка, на котором, по прогнозам, ключевую ставку могут повысить с 18% до 20%. Это решение должно укрепить рубль, так как более высокая ставка делает рублевые активы более привлекательными для инвесторов. Кроме того, в конце месяца начинается налоговый период, что также может позитивно сказаться на курсе рубля. Экспортерам, вероятно, придется продать больше валютной выручки для покрытия налоговых обязательств и зарплат, что приведет к увеличению предложения рублей на рынке.

Эксперты также подчеркивают, что российские финансовые регуляторы обладают достаточными инструментами для ручного регулирования курсов валют. В настоящее время существует указ, обязывающий экспортеров продавать 40% своей валютной выручки на бирже, но в случае необходимости этот процент может быть увеличен до 90%. Это означает, что при возникновении угрозы для рубля, Минфин и Центробанк могут быстро реагировать и корректировать ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление национальной валюты.

Некоторые аналитики предсказывают, что до конца года доллар может достичь 100 рублей. Это мнение разделяют многие эксперты, указывая на тенденции, которые могут привести к такому результату. Вопрос лишь в том, произойдет ли это осенью, после выборов в США или в начале 2025 года.

Однако есть и другие мнения. Некоторые специалисты предупреждают о возможной девальвации рубля, если международная обстановка станет более напряженной. Они считают, что сентябрь может стать критическим периодом для курса рубля, хотя и не исключают, что меры поддержки со стороны Минфина и Центробанка могут стабилизировать ситуацию.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что несмотря на текущие колебания, рубль может укрепиться в ближайшие недели благодаря предстоящим экономическим событиям и действиям регуляторов. Сентябрь станет важным месяцем, который определит дальнейшую динамику курса рубля и доллара.