Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Согласно исследованиям, ИИ не вызовет безработицу, а повысит эффективность сотрудников
Искусственный интеллект, возможно, не крадет рабочие места. Он не только улучшает производительность сотрудников, но и открывает новые возможности на рынке труда. Пример компании Alorica и IKEA демонстрирует, как технологии помогают работникам, а не заменяют их.

С развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) возникли опасения, что эти новшества могут угрожать рабочим местам. Однако последние исследования и примеры из практики показывают, что ИИ может не только повышать эффективность работы, но и создавать новые вакансии, изменяя саму природу труда. Один из ярких примеров — компания Alorica, которая внедрила ИИ в свои процессы обслуживания клиентов, что позволило значительно улучшить качество работы и снизить время обработки запросов.

Компания Alorica, расположенная в Ирвайне, штат Калифорния (США), управляет центрами обслуживания клиентов по всему миру. Она представила инновационный инструмент перевода на основе ИИ, который позволяет ее представителям общаться с клиентами на 200 языках и 75 диалектах. Эта технология позволяет, например, испаноязычному представителю обслуживать клиента, говорящего на кантонском диалекте, без необходимости нанимать дополнительного сотрудника, владеющего этим языком. Это не только снижает затраты, но и улучшает доступность обслуживания для клиентов.

Несмотря на опасения, что ИИ может привести к сокращению рабочих мест, Alorica активно нанимает новых сотрудников. Опыт компании показывает, что ИИ не угрожает занятости, а, наоборот, способствует созданию новых возможностей. По словам экспертов, таких как Ник Банкер из Indeed Hiring Lab, ИИ может воздействовать на множество профессий, но не приведет к массовой безработице. История конкретно этой компании показывает, что новые технологии, как правило, создают больше рабочих мест, чем уничтожают.

ИИ, по своей сути, позволяет машинам выполнять задачи, ранее считавшиеся прерогативой человека. Эта технология развивалась на протяжении десятилетий, начиная с первых программ, таких как Logic Theorist в 1950-х годах. В последние годы ИИ стал более доступным благодаря таким разработкам, как ChatGPT, который продемонстрировал возможности генеративного ИИ в различных сферах, от написания текстов до создания музыки.

Согласно исследованиям, проведенным Советом экономических консультантов Белого дома, пока в США не наблюдается значительных доказательств того, что ИИ негативно влияет на общую занятость. Технологии, как правило, повышают производительность и создают новые типы рабочих мест. Например, в 1940 году 60% рабочих мест, которые существовали в 2018 году, еще не были созданы, поскольку они появились благодаря новым технологиям.

Однако некоторые предприниматели, такие как Сумит Шах из Dukaan, уже начали заменять значительное количество своих сотрудников ИИ. Он утверждает, что чат-боты могут обрабатывать запросы клиентов быстрее и эффективнее, чем люди, что позволило ему сократить время ответа на запросы с 1 минуты 44 секунд до мгновенного. Несмотря на это, такие примеры не являются универсальными и не отражают общую тенденцию на рынке труда.

В то же время, компании, такие как IKEA, показывают, что ИИ может использоваться для повышения квалификации сотрудников, а не для их замены. IKEA внедрила чат-бота для обработки простых запросов, что позволило переподготовить 8500 сотрудников службы поддержки для выполнения более сложных задач, таких как консультации по дизайну интерьера. Это демонстрирует, что ИИ может стать мощным инструментом для повышения эффективности работы, позволяя работникам сосредоточиться на более творческих и сложных задачах.

Исследования показывают, что использование ИИ в колл-центрах может значительно повысить производительность. Например, в компании Alorica сотрудники, использующие ИИ, стали на 14% более продуктивными, чем их коллеги, не использующие эти инструменты. Наибольший прирост производительности наблюдался у менее опытных работников, что подчеркивает, как технологии могут помочь новичкам быстрее освоиться в работе.

В Alorica в Альбукерке, штат Нью-Мексико, сотрудники, использующие инструменты ИИ, смогли сократить среднее время обработки звонков на 14 минут за четыре месяца. Это позволило им обрабатывать больше звонков за час, что, в свою очередь, увеличило общую эффективность работы. Используя ИИ, агенты могут быстро получать доступ к информации о клиентах, что упрощает процесс обслуживания.

Одной из последних новинок Alorica стал инструмент голосового перевода в реальном времени. Это позволяет клиентам и представителям компании общаться на своих родных языках, что значительно улучшает качество обслуживания. Рене Паиз, вице-президент Alorica, отмечает, что это решение позволяет компании обрабатывать каждый звонок, не нанимая дополнительных сотрудников, говорящих на разных языках.

Впрочем, на основании истории одной компании нельзя сделать вывод, что ИИ в современном бизнесе не является угрозой для рабочих мест, а, наоборот, открывает новые горизонты для повышения эффективности и качества обслуживания.

Примеры компаний, таких как Alorica и IKEA, показывают, что технологии могут быть использованы для переподготовки сотрудников и создания новых возможностей, и что ИИ в современном бизнесе не является угрозой для рабочих мест, а, наоборот.

#ии #рабочие места #эффективность #ikea #alorica
Источник: techxplore.com
+
Написать комментарий (0)
В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
В Госдуме снова обсуждают проблемы бюджета России, которые связаны с миграционной политикой
Почему ИИ не может написать "клубника" на английском: загадка языковых моделей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
3
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
+
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
12
Россия построит новый транспортный коридор от трассы «Амур» до до российско-китайского моста
+
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
2
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Профессиональный фотограф назвал 3 причины для покупки iPhone 16 Pro
+
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
Ограничения на поставки алмазов из России приводят к падению доходов ЕС почти на 50%
+
Разработчики Escape from Tarkov добавили в игру отсылку к одному из героев СВО
1
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
8
В туннеле российской лыжной базы обнаружили подпольную ферму для добычи биткоинов
2
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
В CD Projekt подтвердили намерение выпустить больше аниме по вселенной Cyberpunk 2077
+
До конца года Samsung выпустит флагманские смартфоны, планшеты и конкурента Vision Pro
+
В продаже появились поддельные процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D без кремния
2

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
11
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
4
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
15
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
7
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
10
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
4
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
6

Сейчас обсуждают

Иван Рассомахин
21:07
Какой Покровск, Курская область не имеет стратегического значения, как и её жители ❌ Путин заявил школьникам в Тыве, что наступление ВСУ в Курской области — это попытка «остановить наступление РФ в Д...
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
DonCarleone
21:06
у них даже куев не имеет значения и вообще вся страна
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
Midnight Sun
21:06
Членов там много, с мозгами вот напряженка.
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
Артём Николаев
21:04
А как ты хотел? Для проф. статей нужно время, квалификация и бабки, чтоб всё это покупать (оф. партнёрств в РФ уже нет). Это в нулевые можно было зарабатывать не упарываясь и "нести правду в народ" ка...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
Archimedes
21:01
Брат развозил молоко и другую молочку по магазинам. Примерно один пакет на ящик лопался, пол фургона был из металлических листов и хорошо мылся, но внутри всегда стоял кислый запах.
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Артём Николаев
20:58
Что они делают?
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
Welsper
20:51
Vanessa L-type, помнится, не впечатлил, но без подробностей - был не у меня. А Zalman CNPS14X это еще 2000-е были или уже позже? Как-то тут его не хватает.
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
usr721
20:50
Не европейский, а международный, который в Гааге.
Путин прибыл в Монголию с государственным визитом, Улан-Батор проигнорировал угрозы США и требования МУС
ЧatoБoт
20:48
Покровск не имеет стратегического значения, заявил какой-то член комитета Верховной Рады Ну, вы поняли) https://t.me/odessa_typical/46272
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
Welsper
20:46
У меня, чуть меньше года назад, пара cnps10 работала (c Ty-140) на 2*E5-2686v3 (сток, ясное дело, но 18-ти ядерники все-ж). И дальше-б стояли, но связка переехала в 3U корпус, в стойку, что-то более п...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем