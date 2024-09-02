Министерство иностранных дел России предупредило о возможных ответах на конфискацию российских активов в США. Дипломаты подчеркивают, что последствия для Запада могут быть ощутимыми.

В свете ухудшения отношений с Западом, российские дипломаты вновь акцентируют внимание на конфискацию активов РФ, происходящей в США. МИД России готовит ответные меры, которые могут затронуть интересы западных стран.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не намерена оставлять без ответа конфискацию своих активов в США. Он отметил, что механизм изъятия имущества в России пока не использовался, но в случае необходимости Москва будет действовать по принципу взаимности.

В мае Путин подписал указ, позволяющий изымать активы США в России через суд, если активы России будут конфискованы за границей. Биричевский добавил, что работа над изменениями в законодательстве уже ведется и скоро будет реализована.

Он также уточнил, что российские активы в США не изъяты, а заблокированы, что позволяет России сохранять номинальное владение ими. В настоящее время в США заморожены активы на сумму около 5 миллиардов долларов, в то время как объем американских инвестиций в Россию составляет 9,6 миллиарда долларов.