Горьковский автозавод разрабатывает новый переднеприводный грузовик, который станет идеальным решением для городских доставок. Модель будет доступна как в электрическом, так и в топливном варианте.

С развитием интернет-торговли и увеличением объемов доставки товаров в городах, необходимость в удобных и эффективных транспортных решениях становится все более актуальной. Горьковский автозавод отвечает на этот вызов, разрабатывая новый переднеприводный грузовик, который обещает улучшить логистику в городской среде.

Горьковский автозавод анонсировал создание нового переднеприводного грузовика, который будет особенно полезен для служб доставки посылок в городах. Ранее инженеры завода уже представили модель SDV 3.5, предназначенную для российских маркетплейсов, но теперь акцент смещается на универсальность.

Изначально планировалось, что грузовик будет полностью электрическим, что упростит конструкцию и снизит уровень пола, но теперь стало известно о разработке и версии с двигателем внутреннего сгорания. Как отметил директор по развитию и инновациям Андрей Кузнецов, «Мы разработали концепт автомобиля с электромотором в соответствии с современными трендами, но, исходя из потребностей клиента, предусматриваем, что у нас появится модификация и с двигателем внутреннего сгорания». В дополнение к этому в России также стартовал выпуск нового 12-тонного грузовика «Валдай 12», который предназначен как для городских, так и для магистральных перевозок.